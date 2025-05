Andrea Regadera protagonitza la propera trobada del Teler Daurat

Andrea Regadera, propera convidada de l’espai El Teler Daurat

Andrea Regadera, creadora de la comunitat gastronòmica Regaderafoodie, serà la pròxima convidada del Teler Daurat, l’espai d’entrevistes conduït per Jessica Rivera, CEO i Cofundadora d’AUMENTIUM. En aquesta trobada es tindrà coneixement de com com una historiadora de formació i arxivera de professió va convertir la seva passió per la gastronomia en un dels projectes digitals més influents d’Andorra.

Durant l’entrevista, Andrea compartirà la seva trajectòria com a creadora de contingut, els reptes de professionalitzar una afició, i reflexionarà sobre el present i futur de la creació de contingut en xarxes socials. Com en cada edició del Teler Daurat, la participació del públic enriquirà la trobada, convertint-la en una experiència única per a emprenedors i professionals. L’entrada és gratuïta.

L’acte es durà a terme aquest dimecres, 21 de maig, a les 19 hores, a l’Hotel Roc Blanc. Informació i reserves a https://www.aumentium.com/ca/zonadivulgacio/.