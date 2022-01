Andorra vol que Fitur serveixi per consolidar-se com una destinació atractiva per al mercat espanyol

Des d’aquest dimectes i fins diumenge, Madrid acull Fitur, una de les principals fires internacionals del sector turístic. Es tracta d’un dels pocs certàmens presencials que s’han tirat endavant malgrat que la situació sanitària actual i Andorra hi és present per reafirmar-se com una destinació turística atractiva per al país veí del sud.

De fet, és precisament el mercat espanyol i en concret, el turista madrileny un dels principals públics a incidir durant aquesta temporada d’hivern ja sigui, pel que fa a la campanya publicitària en marxa des del desembre com també, l’actual promoció del nou vol directe que connecta l’aeroport d’Andorra-La Seu amb Madrid.

En aquesta edició, Andorra hi participa per presentar l’oferta de neu, les activitats d’estiu i també els diferents esdeveniments que tindran lloc al llarg dels mesos vinents. En aquest sentit, les diferents proves que s’inclouen dins de l’Andorra Multisport Festival, – i que donaran el tret de sortida el pròxim 3 de febrer amb els Campionats del Món de Triatló i Dualtó d’hivern -, compta amb un espai destacable.

En l’àmbit cultural, també cal remarcar l’Andorra Mountain Music que tindrà lloc durant els mesos de febrer i març i el nou espectacle del Cirque du Soleil, titulat MŪV que se celebrarà durant el mes de juliol.

La programació d’una extensa proposta d’activitats esportives i culturals suposa una aposta de país perquè l’activitat turística no s’aturi malgrat l’actual situació d’incertesa. De fet, aquest certamen és precisament on el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, acompanyat del director de Turisme del ministeri de Turisme i Telecomunicacions, Sergi Nadal i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, aprofitaran per reunir-se amb diferents tour operadors per realitzar un seguiment de com s’està desenvolupant la temporada d’hivern i perspectives de cara a l’estiu. A més, durant el certamen també s’aprofita per mantenir trobades bilaterals amb altres delegacions oficials.

Nou disseny de l’estan més acollidor i d’ambient muntanyenc

Una de les novetats d’aquesta edició de Fitur és que l’estan d’Andorra (4D05) presenta un disseny renovat basat en materials naturals com ara la fusta. Les imatges fotogràfiques i els audiovisuals en gran format acaparen el protagonisme de l’espai.

A part d’Andorra Turisme hi participen un total de 16 empreses: Andorra Park Hotel, Daguisa Hotels, Hotel Roc Blanc, AndorraTours, Internova, Nadal, Hotansa, Hotels Plaza, Evenia Internacional, Ski Serveis, Viajes para ti, Caldea, Naturland, Vallnord Pal-Arinsal i Grandvalira Resorts.