La Seu d’Urgell celebrarà la sisena edició del Festival del Joc del Pirineu de l’1 al 3 d’abril

La Seu d’Urgell celebrarà els dies 1, 2 i 3 d’abril la sisena edició del Festival del Joc del Pirineu. D’aquesta manera, la capital alturgellenca recupera aquest esdeveniment dedicat al joc i adreçat a totes les edats, després que l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia.

De cara a aquesta edició 2022, l’organització del Festival del Joc del Pirineu ha decidit endarrerir un mes les dates habituals amb l’esperança de tenir un millor escenari epidemiològic. També s’ampliaran el nombre d’equipaments que acolliran els jocs per tal d’evitar aglomeracions i ser espais segurs.

La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, manifesta al respecte que “des de l’equip, i sempre que sigui possible, amb prudència i seguint els protocols sanitaris, pensem que hem d’intentar seguir organitzant esdeveniments tant per a la nostra ciutadania com per a la dinamització econòmica de la ciutat”.

Font remarca que “el Festival del Joc del Pirineu, creat ara farà 6 anys, ha esdevingut un referent en el món del joc a Catalunya i la nostra intenció és refermar i millorar aquest posicionament”. Pel que fa a celebrar un mes més tard aquest certamen, Mireia Fontexplica que “caldrà veure l’evolució de la pandèmia, que per això l’hem ajornat gairebé un mes, però esperem que la partida pugui començar ben aviat”.

Una vegada estigui tancada la programació de l’edició d’enguany, s’anunciarà en roda de premsa per part dels responsables d’aquest esdeveniment que organitza l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Cal recordar que la 5a edició del festival del Joc del Pirineu, celebrada a principis del mes de març de 2020, va ser el darrer acte multitudinari que va tenir lloc a la ciutat abans que es declarés l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de la Covid-19.

En aquella darrera edició, el certamen va obtenir un augment de participació de prop del 30% de públic respecte l’any 2019, amb un total de 4.565 participants de totes les edats vinguts d’arreu del país.