Andorra venç Suïssa (2 a 3) i aconsegueix el bronze al Mundial B d’hoquei patins

La selecció d’hoquei patins s’ha penjat la medalla de bronze al Mundial B en guanyar a Suïssa, per 2 a 3. Després de perdre contra Colòmbia a semifinals per un ajustat 0 a 1, aquest diumenge els de Manel Rubio han sortit molt endollats al partit. Aquesta intensitat ha passat factura amb una targeta vermella en els primers minuts per a Bernat Picanyol.

Tot i això, els tricolors s’han mostrat superiors i s’han avançat en el marcador amb els gols d’Arnau i Nil Dilmé. Per la seva banda, Suïssa escurçava distàncies abans del descans. A la represa, de nou, Arnau Dilmé ha ampliat la diferència, 3 a 1.