La FPNSM se suma al conveni d’estalvi energètic amb consells per a persones amb diversitat funcional

La Fundació privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha elaborat un pla de Lectura Fàcil amb pictogrames per facilitar la implementació de les mesures d’estalvi energètic entre les persones amb diversitat funcional intel·lectual.

La FPNSM, que s’ha adherit al pacte d’estalvi energètic proposat pel Govern, impulsa 9 accions per a reduir del consum elèctric a les instal·lacions de la FPNSM, tant en l’ús dels aparells elèctrics i electrònics, com en les mesures de regulació de la temperatura dels sistemes de climatització, així com la promoció de l’ús de les escales en lloc dels ascensors, i altres mesures com l’estalvi d’aigua potable en diferents àrees de la fundació.

L’entitat, per a implementar el pla energètic accessible, s’ha basat en la utilització de cartells distribuïts en zones específiques dins del centre i en un manual de bones pràctiques adaptat amb pictogrames, que utilitzen els professionals d’atenció directa com un suport formatiu per a les persones ateses de l’FPNSM. D’aquesta manera, a més de fomentar i incentivar diverses actuacions entre les persones amb discapacitat intel·lectual, també es fan extensives a la resta de professionals de l’entitat.

Les mesures adoptades estan representades per continguts resumits en un llenguatge senzill i clar, acompanyades de pictogrames per fer-los més clars i entenedors. En aquest sentit, els textos utilitzen frases curtes i encadenades si és necessari perquè les persones puguin seguir el fil del missatge, evitant l’ús excessiu de xifres i suprimint metàfores i comparacions.

Aquest pla energètic accessible inclou mesures en matèria d’estalvi d’electricitat, com la promoció de la llum natural a les aules, els despatxos i les sales de reunions sempre que sigui possible, apagar els llums en zones de pas i en espais on no hi hagi ningú, potenciar els accessos per les escales de l’edifici i desendollar els aparells elèctrics fora de l’horari laboral.

Pel que fa a la climatització, l’entitat també regula les temperatures de les zones interiors a l’estiu i a l’hivern, situant els termòstats a 26º i a 20º respectivament, i tanca portes i finestres quan els sistemes estan en funcionament.

Amb aquest pla, l’FPNSM mostra el seu compromís amb l’estalvi energètic i fa extensiu el missatge a totes les persones de la Fundació amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.