Andorra Turisme és present al Mama Travel Fest

Andorra Turisme promocionant el Principat a Madrid (Andorra Turisme)

Andorra Turisme col·labora aquest cap de setmana amb Mama Travel Fest, l’esdeveniment per a famílies viatgeres que posa especial atenció a la maternitat i sostenibilitat. En aquesta edició, Andorra Turisme esdevé “matrocinador” (patrocinador) de l’esdeveniment, una acció que s’emmarca en l’estratègia de promocionar el turisme familiar al país.

Durant el festival, que se celebra aquest cap de setmana a Madrid, els assistents poden conèixer l’oferta turística familiar del Principat. Andorra Turisme compta amb un estand on no només es promocionen les activitats familiars, sinó que també se sortejarà una estada a les valls.

Pel que fa a l’oferta familiar del país, els assistents poden descobrir les rutes Macarulla, quatre camins plens de fantasia on els infants poden familiaritzar-se amb el senderisme i que van acompanyats d’un quadern amb explicacions de l’entorn i activitats. Així mateix, es promocionen les rutes dels tamarros, una proposta original per a conèixer l’entorn natural d’Andorra en família mentre es busquen els set tamarros que guarden les diferents parròquies. En aquest mateix sentit, es presenta el nou itinerari del projecte “Moments: camins del benestar” pensat per a fer en família i que s’anomena “Som Muntanya”. Aquest recorregut està dissenyat perquè les famílies descobreixin emocions positives i valors en un entorn natural.

La participació en aquest esdeveniment, així com la promoció d’activitats per a atraure el públic familiar es complementen amb altres accions, com ara l’acord entre Andorra Turisme i Disney, que ha permès crear dos espots d’animació sota l’eslògan “Andorra, destino de película”.

Mama Travel Fest va néixer l’any passat a Barcelona. La segona edició compta amb el testimoni de famílies que han emprès viatges amb infants i amb ponències d’investigadors i experts que parlen sobre aquesta forma de descobrir el món. També hi ha tallers de primers auxilis i ioga en família, entre d’altres.