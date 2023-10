Un grup de treball per a anticipar-se a la possible presència de més exemplars de llop a Catalunya

Un llop captat per una càmera de fototrampeig a Alins el 2021. Foto: @mediambientcat

Consensuar amb els sectors implicats les accions a impulsar per a la prevenció i la gestió del conflicte amb el llop si finalment s’arrela una població estable a Catalunya. Aquesta és la missió del Grup de Treball del Llop a Catalunya, un nou òrgan de governança que s’ha reunit aquesta setmana, per primera vegada, a Barcelona.

Liderat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, es crea el Grup de Treball depenent de la Taula Sectorial Agrària d’Oví i Cabrum, que és l’òrgan principal d’interlocució entre el Departament i els diferents sectors agrícoles i ramaders de Catalunya.

L’objectiu és millorar la coexistència entre el llop i les poblacions locals mitjançant el plantejament de noves accions en diversos àmbits. També es vol minimitzar els conflictes socials associats que es puguin derivar d’una possible presència reproductora del llop i augments d’exemplars a Catalunya. A més, una altre dels objectius és facilitar sinergies i teixir relacions entre tots els actors socials relacionats amb aquesta temàtica, en especial les organitzacions professionals agràries i ramaderes i el tercer sector ambiental. Aquest espai servirà també per a consensuar, entre les diferents àrees de l’Administració i les organitzacions agràries, ramaderes i ambientals, les principals accions de “gestió” del llop.

Aquest nou espai de debat estarà format per representants de les organitzacions professionals agràries i ramaderes, representants del tercer sector ambiental i plataformes de la societat organitzada que ja tracten aquest tema com el Grup Llop Catalunya, representants de les administracions competents i experts en la temàtica.





Sense presència detectada de cap femella els últims 5 anys

Les poblacions de llop pràcticament van desaparèixer de Catalunya a inicis del segle XX. A partir de l’any 2003, es van començar a fer-ne les primeres identificacions, sobretot a la zona del Cadí i del Ripollès. Vint anys després a Catalunya no hi ha una població reproductora establerta de llops, tot i que hi ha presència d’individus aïllats, que són animals que provenen de la dispersió natural de la població de llops present a França; per tant, tots ells d’origen italoalpí.

Actualment hi ha quatre o cinc exemplars de llop identificats genèticament a Catalunya, tots mascles; els darrers 5 anys no s’hi ha detectat cap femella i, per tant, cap evidència de reproducció. Aquest 2023 només s’ha constatat un dany causat pel llop, al Moianès.