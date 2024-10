Andorra Telecom procedirà a l’apagada gradual de la xarxa 3G a partir de l’octubre de 2026

Per al canvi, Andorra Telecom oferirà suport tècnic (Andorra Telecom)

Andorra Telecom procedirà a l’apagada gradual de la seva xarxa 3G a partir de l’octubre de 2026. Aquesta decisió es pren en el marc de la renovació tecnològica que s’està portant a terme a escala global, on les xarxes 3G s’estan substituint progressivament per tecnologies més avançades com el 4G i el 5G.

La xarxa 3G, que ha estat en funcionament durant més de dues dècades, ha arribat al final del seu cicle de vida. Aquest canvi permetrà optimitzar l’eficiència de les xarxes 4G i 5G, i així oferir als clients una millor experiència. Aquest canvi permetrà que, a mesura que es vagin parant els equips de les xarxes antigues, s’optimitzi el consum energètic de la xarxa mòbil.

El parc mòbil dels clients d’Andorra Telecom mostra que no hi ha ara mateix dispositius que només suportin la tecnologia 3G; tots són compatibles amb la xarxa 4G i molts d’ells també 5G, de manera que no es preveu que ningú es quedi sense servei. No obstant això, hi ha aproximadament 1.500 dispositius que només suporten 2G/3G. Aquests dispositius, un cop es produeixi l’apagada de la xarxa 3G, continuaran funcionant, però amb una velocitat de connexió més reduïda, ja que només podran accedir a la xarxa 2G.

Es recomana als clients que, a mesura que hagin de renovar els seus dispositius, considerin opcions compatibles amb les tecnologies 4G o 5G, tenint en compte que, a llarg termini, tant la xarxa 2G com la 3G seran progressivament apagades. També es recomana revisar la configuració dels dispositius per a assegurar que no estiguin forçats a utilitzar únicament la xarxa 3G, per a evitar qualsevol impacte en la connectivitat.

Andorra Telecom està treballant per a assegurar una transició suau i oferirà suport tècnic si algú ho necessita, per a ajudar a adaptar-se a tecnologies alternatives. L’apagada del 2G, tot i que encara no té una data fixada, és també una realitat a llarg termini, ja que la innovació tecnològica és constant i les xarxes més antigues aniran donant pas a noves i més potents.

Aquest procés d’apagada de les xarxes 3G ja s’ha iniciat en països veïns, on s’està seguint un pla similar d’apagada inicial del 3G, amb previsió d’apagar també el 2G en el futur.

Andorra Telecom emetrà comunicacions regulars a través de newsletters i altres canals per a assegurar que tots els usuaris puguin adaptar-se adequadament abans de la data d’apagada.