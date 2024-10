Bartumeu Gabriel: “Les sensacions a nivell físic i sobre els esquís són molt bones”

Bartumeu Gabriel durant un entrenament a Corralco -Xile- (FAE)

Bartumeu Gabriel es troba a la recta final de la seva estada a Corralco (Xile), on ha pogut tornar a esquiar i ha trobat les sensacions adequades per a aquesta pretemporada. L’andorrà tornarà a meitat de setmana al Principat, després de gairebé un més en què s’ha retrobat amb l’esquí. L’esquiador va viatjar a mitjans de setembre a Xile per a iniciar la seva pretemporada particular amb la intenció de recuperar la seva forma i tornar a tenir les bones sensacions sobre els esquís després de l’operació de genoll, a la qual va ser sotmès el passat 8 de febrer.

Bartumeu Gabriel, que es va trencar el lligament creuat anterior de la seva cama dreta el 19 de gener al gegant de Pozza di Fassa, ha anat de menys a més en tots aquests dies, provant sensacions i augmentant intensitats amb la intenció sempre de trobar-se en bones condicions per a poder fer una bona temporada. De moment, el seu camí de progressió va pel bon camí.

A Corralco, l’esportista de les valls ha seguit el seu pla particular mentre que, des de la setmana passada, s’ha unit la grup de velocitat de la Cande Moreno, dirigit per Xoque Bellsolà, per tal d’augmentar intensitats i fer un treball conjunt.





Bartumeu Gabriel, esquiador: “Molt satisfet d’aquesta tornada als esquís aquí a Xile. La veritat és que estem fent un treball molt, molt bo, ara amb l’equip de la Cande, amb el Xoque Bellsolà i l’Ignasi, el nostre fisio. La veritat és que les sensacions a nivell físic són molt, molt bones. Sobre els esquís també estan sent molt bones i el treball aquest de base, tant tècnic com una miqueta de velocitat amb supergegant m’està anant súper bé per a agafar la confiança i donar-ho tot aquesta temporada”.