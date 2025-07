Andorra Telecom dona la benvinguda als 10 eventuals d’estiu

Els eventuals de l’estiu 2025 de l’operadora (Andorra Telecom)

Andorra Telecom acull aquest estiu 10 joves eventuals que s’incorporen a diferents departaments de l’empresa durant els mesos de juliol i agost. El programa, ja consolidat com una iniciativa clau de suport al talent emergent, té com a objectiu oferir una primera experiència laboral en un entorn professional i innovador en una empresa on hi caben molta varietat de perfils.

Enguany, la companyia comptarà amb 5 nois i 5 noies. Dos d’ells treballaran a la botiga oferint suport a l’atenció al client, mentre que un s’incorpora al departament legal, repetint experiència després de la seva estada a l’operadora l’estiu passat. La resta –set joves– donaran suport tècnic en àrees com la xarxa mòbil, solucions digitals, dades, desenvolupament de serveis i instal·lacions i energia.

“El programa d’estiu ens permet generar una connexió molt positiva amb el jovent del país. Per a ells és una oportunitat per a aprendre i posar en pràctica els seus coneixements, i per a nosaltres, una font de motivació i noves mirades”, afirma Christian Fernández, director de Persones i Desenvolupament Organitzatiu d’Andorra Telecom.

Amb aquesta iniciativa, Andorra Telecom referma el seu compromís amb el desenvolupament professional dels joves i la promoció del talent local.