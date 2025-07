L’MCTA obre la temporada d’estiu amb tallers creatius i música en directe dins del marc de les Nits d’estiu

Cartell anunciant el taller de ventalls (MCTA)

El dissabte 5 de juliol, es donarà inici a les activitats amb un taller de creació de ventalls, inspirat en l’obra Senyoreta al balcó d’Emili Grau Sala, una de les peces destacades de l’exposició actual ‘Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen’. Els participants podran dissenyar i decorar els seus propis ventalls, tot gaudint d’una experiència creativa i participativa.

A continuació, el dissabte 12 de juliol, les activitats continuen amb un taller de collage marítim, on petits i grans donaran forma a composicions inspirades en el vincle format entre els ‘Paisatges màgics’, de Modest Cuixart i l’ambient evocador de la ‘Platja’, de Modest Urgell que podem trobar a la mostra expositiva d’enguany. L’activitat ofereix una oportunitat per a explorar la creativitat a través de materials com petxines, sorra o teles.

Tot seguit, les propostes musicals de les Nits d’Estiu arriben el divendres 18 de juliol, a les 20 hores, amb un concert íntim organitzat en col·laboració amb la Fundació ONCA a càrrec del duet format per Eugènia Correia i Lluís Cartes. La seva actuació oferirà una fusió de jazz i versions pròpies que prometen una vetllada plena d’energia i sensibilitat.

El dissabte 19 de juliol, es durà a terme un taller familiar de creació de puzles, una activitat divertida i col·laborativa on cada participant podrà dissenyar el seu propi trencaclosques artístic.

Finalment, el dijous 31 de juliol, a les 20 hores, la música tornarà a ser protagonista amb un concert organitzat en col·laboració amb la Fundació ONCA a càrrec del grup Flamenco-Jazz Project, que tancarà la programació de les Nits d’estiu del mes de juliol. El trio, format pel guitarrista Vicenç Solsona, l’expert en guitarra flamenca Manuel Alonso i el contrabaixista Juan Carlos Buchan, oferirà una nit màgica de fusió entre el flamenc i el jazz, en un entorn artístic incomparable.

Les places per a aquestes activitats són limitades. Per a més informació i inscripcions, podeu enviar un correu electrònic a reserves@mcta.ad o trucar al 800 800.





