Andorra Telecom demana d’estar alerta per casos de “phishing” que arriben via correu electrònic

Les xarxes socials d’Andorra Telecom informaven aquesta tarda que s’han detectat intents de “phishing” o, altrament dit, robatori de credencials. Segons sembla, les víctimes rebrien un correu electrònic i si es clica un enllaç, llavors, es facilita als delinqüents les dades de l’usuari.

El correu indica que el pagament que s’ha fet, d’una factura, ha estat realitzat correctament i es demana de clicar en un enllaç per tal de descarregar-la. Andorra Telecom demana de tenir molta precaució per a no caure en el parany, altrament, els malfactors s’apoderarien de diverses dades personals amb el perill que això comporta.