Andorra Telecom adjudica la construcció de l’edifici Node

Render d’un de les façanes de l’edifici Node (Andorra Telecom)

El Consell d’administració d’Andorra Telecom ha acordat adjudicar la construcció de l’edifici Node, la seu social d’Andorra Telecom, a la UTE Cevalls – Locubsa, per un import de 24,5 milions d’euros. Es tracta de l’oferta millor valorada d’entre les dues que van optar a la licitació dels treballs constructius.

El projecte Node minimitza l’impacte volumètric de l’edifici i s’integra a la trama urbana amb l’objectiu de seguir mantenint les places públiques actuals i continuar facilitant el flux de vianants entre les zones comercials de l’avinguda Meritxell i de Prada Ramon. Andorra Telecom, conscient de l’ús actual dels espais públics per part de la ciutadania, ha acordat cedir-los a la ciutat i impulsar una arquitectura coherent i respectuosa.

Així doncs, gairebé el 50% de la superfície de la parcel·la edificable es mantindrà com a places per a donar servei a la ciutadania: el projecte constructiu permetrà disposar d’una plaça de més de 1.000 m2 davant de l’Avinguda Meritxell i d’un espai públic de més de 1.850 m2 davant del C/Sant. Salvador. I, a més, incorpora un nou espai públic per als ciutadans. Es tracta d’un gran terrat enjardinat d’uns 500 m2, una superfície equivalent a la planta de la nova construcció de l’edifici.

Andorra Telecom, a més, destinarà prop d’un terç de la superfície interior de l’edifici Node a la ciutadania i a altres institucions, incloent-hi els més de 2.000m2 que es destinaran a un espai cultural accessible des de l’Avinguda Meritxell.

L’edifici aprofitarà a través d’una arquitectura racional diferents estratègies bioclimàtiques per a assolir una excel·lent eficiència energètica, i utilitzarà la vegetació pròpia del país en cobertes, terrasses i places. Els espais interiors seran oberts, dinàmics i flexibles, un fet que permetrà la seva adaptabilitat a l’evolució de les necessitats al llarg del temps. El nou edifici utilitza la fusta com a element distintiu de la construcció i materials de baix impacte mediambiental, amb una aposta per la sostenibilitat en cadascun dels detalls i plantejaments constructius.

L’edifici Node serà, de fet, el primer edifici públic al país que es construirà seguint la metodologia, marc d’avaluació europea Level(s) per a millorar la sostenibilitat i el comportament mediambiental més enllà del consum energètic i durant totes les fases tant de concepció, com constructives i de funcionament posterior.

El projecte Node, del despatx d’arquitectura Orteu Riba Arquitectes, es va presentar la tardor del 2021: va ser el guanyador del concurs d’idees a través de la votació d’un jurat integrat per representants d’Andorra Telecom, del Govern, del Comú d’Andorra la Vella, del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, de l’ACODA i de la zona veïnal.

L’edifici, a banda dels diferents espais públics, permetrà l’adequació de les instal·lacions de telecomunicacions preexistents que donen servei a les parròquies centrals i reubicar les oficines que actualment es troben en espais de lloguer.

El nou edifici millorarà els espais d’atenció presencial i permetrà oferir un tracte més personalitzat i fluid als més de 100.000 clients i visitants que anualment s’atenen a l’agència comercial de la companyia. Node donarà resposta als reptes i expectatives de la companyia, alhora que serà un dinamitzador econòmic i de flux de vianants al centre de la capital del país.

Abans d’iniciar les obres, i amb l’objectiu de minimitzar els possibles impactes i reduir el temps i els recursos, està previst disposar per a tot el procés de construcció del modelatge d’informació de construcció (BIM, Building Information Modelling) a través d’una representació digital de l’edifici.