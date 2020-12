Andorra s’assimila a l’Alt Urgell a partir de dilluns

Andorra i l’Alt Urgell funcionaran com una comarca a partir de dilluns a efectes de mobilitat en el marc de les mesures excepcionals adoptades per Catalunya per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Així ho han explicat el vicepresident de Catalunya amb funcions de president, Pere Aragonès, en una roda de premsa aquest divendres al matí, en la que ha comparegut acompanyat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, per explicar les noves mesures restrictives adoptades a Catalunya.

“La situació no és bona, és preocupant, i ens obliga a fer passos enrere”, ha manifestat Aragonès, que ha dit que l’adopció de noves restriccions es fa “per salvar vides i sortir junts de la pandèmia el més aviat possible”. Així, s’ha adoptat un confinament comarcal, amb excepcions i franges horàries a la restauració.

Les mesures anunciades aquest divendres pel Govern Català estaran en vigor des del dilluns 21 de desembre i fins al dilluns 11 de gener.

Restriccions de reunió i mobilitat

El detall de les noves restriccions l’ha donat Budó, que ha explicat que a Catalunya es podran reunir un màxim de sis persones, amb l’excepció de Nadal, Sant Esteve, Cap d’any i Reis. En aquestes dates es podran reunir fins a deu persones, d’un màxim de dues bombolles.

També es limita la mobilitat a l’àmbit comarcal, amb l’excepció dels desplaçament per a visitar familiars i els desplaçaments de bombolles de convivència per anar a la segona residència o a una destinació fixa com un hotel o una casa rural.

La malaltia avança

El pla de desescalada elaborat per Protecció Civil de Catalunya (Procicat), previst en 4 trams de 15 dies cadascun, es va començar a implementar el 23 de novembre, però des d’aleshores no ha estat possible passar de tram, només s’ha relaxat algunes de les mesures.

La raó és que no es compleixen cap de les condicions per fer-ho: ni els ingressos hospitalaris estan baixant, ni tampoc l’índex de transmissió s’ha mantingut per sota de 0,9.

Tot això passa pocs dies després que entressin en vigor algunes mesures de relaxament de les restriccions, com l’obertura dels centres comercials i les pistes d’esquí.

