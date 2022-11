Andorra registra el record de visitants per Tots Sants en un pont de quatre dies

Tots Sants ha estat el millor pont de quatre dies que s’ha registrat mai a Andorra. Així ho valora Mobilitat, que xifra en 60.000 els vehicles que han entrat al país entre dissabte i dimarts. Les bones dades es donen, en part, per la gran acollida que ha tingut el festiu per part del turista francès, que ha vingut en massa, no només a comprar al Pas de la Casa, sinó també a visitar parròquies centrals.