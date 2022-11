Curtmetratge subvencionat pel Govern, de Maria Caminal, present en un festival d’Amnistia Internacional

El curtmetratge, Mariana, subvencionat pel Govern d’Andorra i dirigit per Maria Caminal ha estat seleccionat per Amnistia Internacional Castelló per a la seva 9a Mostra Internacional de Curtmetratges “Drets Humans i… Acció”! Caminal és també la guionista de la cinta.

Mariana ha estat seleccionada entre 279 projectes junt amb 12 curtmetratges més, representant les de producció espanyola el 80 % del total. Pel que fa a la perspectiva de gènere, han estat dirigits per dones 67 dels curts presentats, el que representa un 24 % del total.” Actualment, Mariana, està en distribució per diferents festivals. Al Principat d’Andorra l’estrena oficial del curtmetratge es farà de cara a l’any vinent.

El proper dilluns, 7 de novembre, a les 19 hores, els 12 curtmetratges seleccionats es projectaran a Castelló, a la Mostra Internacional de Curtmetratges ‘Drets Humans i… Acció!‘ organitzat pel Grup Local de Castelló d’Amnistia Internacional.

Els seleccionats per ser exhibits enguany són els següents:

‘ Rosa Rosae. La Guerra Civil ‘, de Carlos Saura, 6’, Espanya, documental

‘, d’Alba Villén i Ignacio Marín, 13’ 21”, Espanya, documental ‘ Awaiting ‘, de Yu-Ching Chen, 5’, Taiwan, Animació

‘, de Juli Suárez, 20’, Espanya, Ficció ‘ Semillas ‘, de Javier Mondragón Cazorla, 5’, Espanya, Ficció

‘, de Luis Cintora, 10’, Ecuador”, Documental ‘ Vacaciones ‘, de Josemari Martínez, 6’ 17”, Espanya, Ficció

‘, de María Caminal, 13’, Espanya, Ficció ‘ Silbidos ‘, de Matilde Albert, 5’ 44”, Espanya, Ficció

‘, de Tania Gongar, 15’, Espanya, Ficció ‘ Neptuno ‘, de Puri Méndez i Ezequiel Sebastián, 3’, Espanya, Ficció

‘, d’Aanatael Pérez, 2’ 51”, Espanya, Ficció ‘Kellys‘, de Javier Fesser, 2’, Espanya, Ficció

Temps de projecció total: 107 minuts.