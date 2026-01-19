La passatgera d’un cotxe resulta ferida en un sinistre a l’avinguda Santa Coloma

El servei de Policia ha informat d’un accident de circulació que s’ha produït aquest mateix dilluns, al matí. El sinistre de trànsit s’ha produït entre dos turismes amb matrícula andorrana i s’ha localitzat a l’altura del número 97 de l’avinguda Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del succés a les 10:05 hores d’avui.
Les mateixes fonts policials assenyalen que, a conseqüència de l’accident de circulació, la copilot d’un dels dos vehicles, una dona de 34 anys, ha resultat ferida.