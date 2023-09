Andorra presenta a l’ONU els informes sobre el compliment de la convenció dels drets dels Infants

Laura Mas intervenint per Andorra a Ginebra (SFGA)

Una delegació andorrana, encapçalada per la directora d’Infància, Adolescència i Joventut, Laura Mas, ha presentat a l’Oficina de les Nacions Unides, a Ginebra, els informes combinats tercer, quart i cinquè relatius al compliment de la Convenció sobre els drets dels Infants. Ho ha fet en el marc dels mecanismes de supervisió dels convenis de l’ONU de drets humans, i així també ho ha recollit l’organisme internacional als seus canals de difusió.

La delegació s’ha reunit amb el comitè d’experts de les Nacions Unides per a examinar per blocs temàtics com Andorra està implementant la Convenció. Després de la presentació i del diàleg mantingut, el comitè d’experts ha agraït les explicacions i el to constructiu dels intercanvis. Ha felicitat Andorra per tots els avenços des del darrer examen que va tenir lloc al 2012.

En aquest sentit, el comitè s’ha interessat per a conèixer com es va crear el Pla Nacional d’Infància i Adolescència. La delegació ha explicat que els nens, nenes i adolescents van participar durant tot el procés de la creació del mateix. La delegació, a més, ha explicat el treball dut a terme per l’Administració andorrana en matèria d’inclusió i diversitat, especialment en el sistema educatiu andorrà.

Una de les qüestions que també ha generat demandes d’informació ha estat l’atenció de la salut mental dels infants. La delegació ha destacat el gran avenç que representa que hi hagi el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) dedicat als serveis d’atenció a la infància i l’adolescència i els serveis actuals existents que disposa el SAAS. La delegació ha insistit que, en el desenvolupament de totes les polítiques i actuacions, l’interès superior de l’infant és el principi rector.

Per part andorrana, la delegació ha estat integrada per representants de la Missió Permanent d’Andorra a Nacions Unides de Ginebra, del Ministeri d’Educació, de Justícia i Interior, d’Afers Socials i Funció Pública, de Salut, així com una fiscal Adjunta i la responsable clínica de salut mental i infanto-juvenil del Servei Andorrà d’Assistència Sanitària.