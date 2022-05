L’Ajuntament de la Seu d’Urgell lliura 10 claus dels horts socials a persones grans

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, han lliurat aquest matí de dimarts, les claus dels horts socials a 11 persones grans de la ciutat, situats a l’Horta del Valira, que els dona dret a disposar d’una parcel·la per tal que puguin cultivar el seu hort per a usos familiars conreant qualsevol hortalissa, verdura o flor.

L’acte de lliurament ha tingut lloc a l’entrada d’aquests horts, de propietat municipal, que es troben situats a l’Horta del Valira de la Seu d’Urgell. L’alcalde, Francesc Viaplana, ha mostrat la seva satisfacció per haver pogut lliurar les claus dels horts socials a persones majors de 65 anys, després de redactar unes noves ordenances a causa del canvi de gestió dels mateixos, que ha passat del Consorci d’Atenció a les Persones a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. “Valorem molt la funció d’aquest horts tant per a la gent gran com per a la comunitat”.

Per la seva part, el vicealcalde, Jordi Fàbrega, ha avançat que a final de temporada la Seu d’Urgell disposarà de 39 horts socials més, en una altra zona de la ciutat. “Aquesta és una aposta que fem des de l’equip de govern d’ampliar l’oferta dels horts socials, que passarem de disposar 10 a un total de 49 parcel·les per al cultiu, destinats sobretot a famílies vulnerables per a gaudi terapèutic”.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, ha afegit que a part d’aquestes 10 persones del col·lectiu de la gent gran que aquest dimarts han rebut la clau del seu hort, si han de sumar tres més que se’ls hi concedirà un hort a la partida de Sant Ermengol, espai municipal que albergarà aquests nous 39 horts socials. Lamolla ha volgut remarcar l’èxit d’aquests horts socials entre les persones grans de la Seu: “Aquest any, per primera vegada, s’han presentat més sol·licituds que no pas nombre de parcel·les existents”.

Horts socials per a la gent gran

Tal i com ha explicat, Marian Lamolla, als nous hortolans, la durada màxima de l’autorització d’aquests horts serà de tres anys. L’horari d’accés a les parcel·les és lliure tots els dies de la setmana. L’autorització per a utilitzar aquestes parcel·les té la naturalesa de llicència gratuïta a precari.

L’ús de l’hort ha de fer-lo personalment qui té atorgada l’autorització, per bé que podrà comptar amb l’ajut de familiars. En el cas que la persona autoritzada, temporalment i per raons justificades, no pugui usar l’hort personalment, podrà fer-se’n càrrec directament un familiar durant un termini màxim d’un any. L’usuari haurà de comunicar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la persona que se’n farà càrrec. El termini es podrà prorrogar si les circumstàncies es mantenen.

Recordem que la convocatòria d’aquest any fixava el règim d’utilització i aprofitament dels espais habilitats per a horts socials amb l’objectiu de promoure projectes de caràcter social que suposin una contribució a la qualitat de vida de les persones grans i al progrés equilibrat i sostenible del municipi.