Andorra organitzarà el Mundial d’esquí de muntanya amb un format reduït

Pendent de la confirmació oficial, Andorra serà la seu del Campionat del Món d’esquí de muntanya de l’any vinent, per al qual va presentar candidatura a la Federació Internacional. Serà, però, un Mundial adaptat a la situació sanitària i a les restriccions pressupostàries provocades per la pandèmia de la Covid-19.

La proposta que la Federació Andorrana ha fet a l’ISMF és organitzar un Campionat amb tres proves. La cursa individual i la vertical no hi poden faltar, i tot apunta que la tercera seria la cursa de relleus. Quedarien per tant descartades la modalitat d’esprint, que ja té presència a la Copa del Món, i la cursa per equips.

Després de l’èxit de la Copa del Món Comapedrosa Andorra del gener passat, Vallnord Pal-Arinsal tornarà a organitzar conjuntament amb la Federació Andorrana de Muntanyisme una gran cita internacional.

No hi ha encara un calendari oficial, però les previsions apunten a l’última setmana de febrer o bé la primera del mes de març de 2021 com a dates més probables.