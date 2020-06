L’incendi al pis d’Andorra la Vella s’hauria originat en una de les habitacions a causa d’una burilla

Aquest dilluns al matí encara eren evidents les conseqüències de l’incendi en un edifici del carrer Pompeu Fabra, just a tocar del carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella. El foc molt intens ha afectat gairebé la totalitat del pis situat a la cinquena planta, tot i que no perilla l’estructura ni la resta d’habitatges. Els bombers hi han acudit a un quart d’una de la matinada amb tres camions, una escala i 11 efectius.

Ha estat la dona la primera a ser rescatada, encerclada pel foc a la zona del menjador. El seu estat, amb cremades de caràcter greu, ha obligat a derivar-la al Vall d’Hebron a Barcelona on segons han informat des del centre es troba estable dins de la gravetat.

Ha estat la dona qui ha alertat els bombers que quedava una persona atrapada, un home d’edat avançada que no presentava cremades però en situació molt delicada a causa de la inhalació de fum. L’home és manté ingressat a l’UCI de l’hospital de Meritxell.

Com a mesura preventiva s’ha desallotjat l’edifici, tot i que una vegada controlada la situació els veïns han pogut tornar a casa. Bombers i policia han revisat aquest matí l’escenari per investigar les causes que van provocar el foc. Les primeres conclusions apunten que una burilla encesa en una de les habitacions n’hauria estat el detonant.

Els bombers també van intervenir poc abans de la mitjanit en un incendi que va afectar un apartament al carrer Sant Jordi del Pas de la Casa.

Les intervencions dels bombers a causa d’incendis van augmentar un 10% l’any passat. Aquest està sent un any negre pel que fa als incendis, la majoria en llars i per causes com ara curtcircuits. En un d’ells, a Escaldes-Engordany, amb conseqüències molt tràgiques, ja que van perdre la vida tres persones.