Andorra la Vella oferirà activitats infantils d’estiu adaptades a les necessitats de les famílies

El Comú d’Andorra la Vella oferirà enguany de nou el programa Viu l’estiu amb propostes esportives i de lleure per a infants i joves de 3 a 14 anys. La posada en marxa de les activitats durant els mesos de vacances escolars (del 29 de juny al 7 de setembre) arriba just després de la represa generalitzada de l’activitat econòmica, per la qual cosa el Comú impulsa una enquesta adreçada a les famílies per conèixer quines necessitats reals tenen i adaptar l’oferta als horaris laborals. S’hi pot participar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/esports i a les xarxes socials del Comú.

Les activitats es dividiran en dos grans blocs: oferta de lleure per a infants de 3 a 7 anys als casals d’infants del Llamp i de Santa Coloma, i esports d’estiu per a nois i noies de 8 a 14 anys en diferents instal·lacions esportives de la parròquia. Tot el programa s’adequarà, a més, a les exigències sanitàries que estableixi el Govern derivades de la crisi de la COVID-19.

Els infants podran gaudir de les activitats o bé en torn de matí (de 9 a 15 h) o bé durant tot el dia (fins a les 17.30 h). Hi haurà, a més, opció de servei de guarda d’infants a partir de les 7.45 i fins a les 20 hores. La tarifa setmanal serà de 58,60 euros (torn de matí) i de 66,26 euros (tot el dia. El servei de menjador està inclòs en tots els casos, mentre que el preu del servei de guarda opcional serà de 4 euros a la setmana.

Les famílies poden formalitzar les inscripcions a partir del 15 de juny per via telemàtica a www.andorralavella.ad/inscripcions i trametre també tota la documentació necessària per correu electrònic, per evitar al màxim les gestions presencials a les dependències de Casa comuna.

Precisament per poder posar en marxa el Viu l’estiu, el Comú publica aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un seguit d’edictes per contractar personal, per fer de monitors tant de les activitats d’infants de les esportives. Les sol·licituds es poden presentar abans del 12 de juny preferiblement per correu electrònic ( gestió.rh@comuandorra.ad ). El nombre de contractacions estarà condicionat al volum d’inscrits i a les exigències sanitàries.