Maria del Mar Coma i Eduard Betriu encapçalaran la llista d’ACO+DA d’Ordino

El Comitè Executiu d’ACO + DA a Ordino per a escollir Maria del Mar Coma i Eduard Betriu com a caps de llista (Demòcrates)

Maria del Mar Coma i Eduard Betriu seran el número 1 i 2 respectivament de la llista d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates per a les Eleccions Comunals que tindran lloc el 17 de desembre. El Comitè Executiu d’ACO + DA s’ha reunit aquesta nit de dilluns i ha validat per unanimitat que Coma i Betriu encapçalin la candidatura, que té l’objectiu de repetir la victòria de fa quatre anys i mantenir el lideratge a la corporació ordinenca.

Maria del Mar Coma és l’actual consellera de Finances i Pressupost del Comú, mentre que Betriu és el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat. Ambdós han assistit a la reunió, que ha comptat amb la presència d’una trentena de persones.

Els candidats, conjuntament amb membres del Comitè, treballaran les properes setmanes per a completar la resta de persones que configuraran la llista i elaborar el programa electoral.

La decisió unànime sobre els qui seran els caps de la llista d’ACO+DA per als comicis confirma la bona entesa entre les dues formacions. També la voluntat de seguir treballant en un projecte conjunt per al benestar de les ordinenques i ordinencs i per al millor futur de la parròquia.