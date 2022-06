Andorra la Vella millora els camins i l’accés a la vall d’Enclar

L’oferta turística d’aquest estiu a Andorra la Vella ja està a punt. Aquest any, entre el 6 de juliol i el 4 de setembre els ciutadans del país i els turistes podran escollir entre 11 visites diferents, pensades per oferir experiències i complementar la important oferta de compres de la parròquia. Un dels objectius de l’oferta d’aquesta edició és potenciar el vessant natural de la parròquia, per la qual cosa s’han fet millores a l’entrada i els camí de la Vall d’Enclar, un dels espais verds més visitats de la parròquia.

Tal com ha explicat aquest dijous el conseller de Patrimoni natural i d’Aparcaments, Gerard Menardia, s’ha embellit la zona d’accés a la vall (al final del carrer dels Barrers) i s’hi han incorporat elements nous per fer més atractiva i fàcil l’entrada, a més de posar més fàcil la informació al visitant i marcar el camí amb elements naturals.

Més amunt, ja a Enclar, també s’han fet actuacions al camí de la Llisanda: s’ha recuperat el camí, que havia estat afectat per una esllavissada, i s’hi ha instal·lat cadenes i escales noves per facilitar-ne la visita, a més de nova senyalització. En paral·lel, a la zona de la cascada, un dels espais més destacats de la vall, properament s’hi faran també actuacions puntuals, com la col·locació d’un punt per poder-se fer selfies, vista la bona acollida que tenen.

Amb aquestes dues millores, tal com ha explicat el conseller, s’estableix una ruta circular que permet visitar la zona, tant començant des del carrer dels Barrers com des del carrer major del poble de Santa Coloma. Precisament, per potenciar la riquesa del patrimoni cultural i natural d’Andorra la Vella i de Santa Coloma, aquest any s’ofereixen novament diverses visites guiades de natura. En destaca una activitat de ioga a la Font del cuc i Font del Ferro, els itineraris per la vall d’Enclar i la visita als miradors de l’Obaga.

El conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha exposat, a més, que l’oferta turística d’aquest estiu inclou també les visites teatralitzades, una de les activitats que més èxit tenen entre els visitants, que cada vegada més van a la recerca d’experiències. Davant la bona acollida de l’any passat, es manté l’activitat de ser apicultor per un dia (l’activitat es fa a Santa Coloma, ben a prop de la Torre dels Russos i es combina amb una visita guiada pel centre històric; i les visites de la Santa, el Rusc i el Comte i Anton Fiter i Rossell espera una visita.

Com a novetat, s’estrena la visita Les veïnes del barri antic per mostrar el Centre històric d’Andorra la Vella de la mà de tres veïnes vingudes dels anys 70. En paral·lel, segueixen les visites al Centre històric d’Andorra la Vella i Santa Coloma per mostrar la riquesa patrimonial de la parròquia.

Les diferents activitats s’han de contractar a l’Oficina de turisme i la majoria inclouen el desplaçament amb el bus turístic. Per complementar l’oferta al turista i donar a conèixer la parròquia, el Comú ha editat enguany dues noves eines. Per una banda, un plànol de camins que mostra 18 dels camins marcats d’Andorra la Vella amb les distàncies, temps mitjans de recorregut i punts d’interès.

De l’altra, una guia turística específica de Santa Coloma, que té per objectiu potenciar els atractius turístics més importants d’aquesta part de la parròquia, força desconeguda per a molts: centre històric, la Torre dels Russos, la roureda, la balma i el pont de la Margineda i la vall d’Enclar, entre d’altres.

Camí de pedra seca als entorns de l’Església de Santa Coloma

Una altra de les actuacions d’embelliment que s’han dut a terme recentment és l’adequació del camí d’accés a l’Església de Santa Coloma

amb pedra seca, molt més integrada a l’entorn patrimonial. D’aquesta manera es potencia un dels espais més emblemàtics i visitats de la parròquia.