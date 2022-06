Mobilitat celebra 25 anys d’activitat amb el repte d’impulsar una circulació més sostenible

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, han presidit aquest dijous l’acte pel 25è aniversari del Departament de Mobilitat, que s’ha celebrat a l’exterior de l’Espai Columba, a Andorra la Vella. En l’acte s’han homenatjat tots els responsables de Mobilitat des de la seva creació, el 18 de juny del 1997, així com el director del cos de Bombers i de Policia, i els caps dels serveis de circulació comunals.

També han tingut el seu reconeixement la Taula Nacional de Mobilitat i, com a col·laboradors, l’Automòbil Club d’Andorra i Ràdio i Televisió d’Andorra. En el seu parlament, Espot ha destacat el paper de la Mobilitat com a òrgan “encarregat d’articular i integrar totes les actuacions en matèria de mobilitat en un sistema coherent i harmònic d’acció pública i, sobretot, vetllar per la seguretat”.

“Vint-i-cinc anys després, aquest òrgan s’enfronta a nous reptes, però crec que tots estem d’acord en el fet que el repte més ambiciós i important continua sent la seguretat, reduir els accidents i combatre la mortalitat a les nostres carreteres”, ha afegit.

Amb aquesta voluntat, ha continuat el cap de Govern, des de l’Executiu s’ha impulsat el Pla nacional de la seguretat viària, que, juntament amb el Programa de seguretat viària escolar, “fomentarà sense cap mena de dubte uns comportaments més segurs i prudents a l’hora de circular per la nostra xarxa de mobilitat”.

Xavier Espot ha posat en relleu que un altre dels reptes de la mobilitat és “fer una transició cap a un nou model basat en criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, donant protagonisme al vianant i al ciclista, reduint la mobilitat privada i fomentant l’ús del transport públic”.

En aquest sentit, Espot s’ha referit al projecte de gratuïtat del transport públic i ha assenyalat que la transformació de la circulació “ha de permetre fer d’Andorra un model a seguir, basat en una mobilitat encaminada a millorar la qualitat de vida de les persones i preservar la natura de les nostres valls”.

Per la seva part, Víctor Filloy ha recordat que avui que la mobilitat es mostra organitzada i gestionada gràcies a “l’esforç i la perseverança d’un bon nombre de persones”. “La xarxa de mobilitat andorrana registra diàriament més de 140.000 desplaçaments, dels quals gairebé 65.000 són a la vall central. Aquestes xifres fan que la gestió diària de la mobilitat sigui un repte”, ha indicat.

En la mateixa línia que el cap de Govern, el ministre ha emfatitzat que la voluntat “de cara als anys vinents és fer un canvi en els models de mobilitat amb l’objectiu que siguin més sostenibles no només mediambientalment sinó també en fluïdesa, i que millori, així, la qualitat de vida dels nostres residents i també la dels que ens visiten”.

Finalment, Filloy ha volgut subratllar que les polítiques de mobilitat “sempre han d’estar estructurades amb un seguit d’estratègies relacionades amb la seguretat viària, totes elles encaminades a la reducció dels accidents de trànsit i de les víctimes que se’n deriven”.