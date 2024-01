Andorra la Vella impulsa un fòrum de diàleg intergeneracional sobre adolescències

Patty Bafino, cap del Servei de Joventut i Participació Ciutadana, la cònsol menor, Olalla Losada i el director d’Unicef Albert Mora

Filant xarxes: així és com s’ha batejat el fòrum de diàleg intergeneracional sobre adolescències que impulsa el Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració d’Unicef i que tenen per objectiu fomentar el diàleg entre els diferents agents que conviuen amb els joves i els mateixos adolescents.

Les jornades giraran al voltant de qüestions que generen dubtes i interès tant a famílies i educadors com al mateix col·lectiu adolescent i tindran lloc entre el gener i l’abril al Rusc. El fòrum s’estructurarà al voltant de tres espais de reflexió en què diferents experts aportaran la seva visió sobre diferents temàtiques i donarà, alhora, veu a les famílies i els adolescents atenent els seus interessos. En aquest sentit, s’ha convidat a participar un grup de joves d’entre 12 i 18 anys perquè, a través de resultats d’estudis i notícies publicades reflexionin i generin les preguntes que es traslladaran als experts a les taules de diàleg.

La primera serà el 30 de gener (19 h) i porta per títol Mòbil i xarxes socials: reptes per a la salut mental i donarà veu a Jordi Pérez Colomé, periodista especialitzat en tecnologia al diari El País, i Maria Giró, psiquiatra infantojuvenil del SAAS i responsable clínica de la Unitat de Salut Mental Infantojuvenil. Estarà moderada per Lídia Samarra, docent i cap d’estudis de segona ensenyança durant més de 12 anys en diferents centres de l’Escola andorrana.

La segona cita tindrà lloc el 28 de febrer (19 h) i se centrarà en la Convivència i resolució de conflictes com a factors de salut. Hi participaran Pilar Escotorín, codirectora del Laboratori d’investigació Prosocial aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Gemma Garcia Parés, doctora en medicina, especialista en psiquiatria i màster en psiquiatria legal. En aquest cas, la conversa estarà moderada professor de segona ensenyança i autor Txema Díaz.

La darrera taula de diàleg, el 18 d’abril (19 h), reflexionarà al voltant de Propostes per a un futur que garanteixi oportunitats. Martín Correa-Urquiza, doctor en Antropologia investigador a la Universitat Rovira i Virgili i que entre d’altres ha exercit com a assessor internacional de la UNESCO, i Marc Vila, Raonador del ciutadà i llicenciat en Dret i Filosofia, seran els experts que abordaran la qüestió, sota la moderació de Roser Suñé, exsíndica general i exministra d’Educació i Joventut, entre d’altres.

Per a participar en les jornades, que són de lliure accés, però amb places limitades, cal inscripció prèvia a correu joventut@comuandorra.ad, o als telèfons 730 037 i 611 842 (WhatsApp).

L’esdeveniment compta, a més, amb la col·laboració de Ràdio Nacional d’Andorra (RTVASA), que difondrà en streaming les jornades a través del web www.andorradifusio.ad, així com entrevistes amb els experts participants.





Promoure espais de consciència

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, que ha presentat avui dimecres el projecte, ha destacat el fet que per primera vegada es posen en un mateix espai de diàleg i pensament famílies, joves i educadors per a “promoure consciència” i perquè uns i altres escoltin les seves visions sobre els temes que s’abordaran. En aquest sentit, Patty Bafino, cap del Servei de Joventut i Participació ciutadana, hi ha afegit que des del Comú s’ha detectat la necessitat d’incorporar la veu dels joves en aquests processos i espais de diàleg.

De la seva banda, el director d’Unicef, Albert Mora, ha recordat tant el Pla local de la infància i la joventut com l’estudi sobre l’ús de les noves tecnologies per part dels joves impulsats per l’ens confirmen la necessitat de prioritzar la salut mental i la difusió dels drets dels infants, i que un projecte com Filant xarxes s’inscriu perfectament en aquests objectius.

Al país viuen prop de 5.000 adolescents d’entre 12 i 17 any i, segons els darrers estudis, la preocupació al voltant d’aquest col·lectiu ha anat en augment especialment arran de la pandèmia, amb nous reptes i problemàtiques que molt sovint les famílies no tenen suficients eines per a afrontar. Així doncs, situacions com l’augment de malestars mentals, l’aïllament, les addiccions a les pantalles, les problemàtiques relacionals (assetjament, sexualitat, etc.) fan que mares, pares i cuidadors se sentin sovint esgotats i a voltes, fins i tot, superats. Jornades com Filant xarxes neixen per a oferir una ajuda suplementària a educadors i famílies.





Els ponents participants

JORDI PÉREZ COLOMÉ (MADRID)

Llicenciat en Periodisme i Filologia italiana. Té un màster en relacions internacionals i és professor en diverses universitats. És expert en política internacional i en tecnologia. Actualment exerceix com a periodista especialista en tecnologia al diari El País. Preocupat per les conseqüències socials que es deriven d’internet, escriu cada setmana un butlletí electrònic sobre els embolics que provoquen aquests canvis. Premi José Manuel Porquet 2012 i Redes Letras Enredadas 2014.





MARIA GIRÓ (ANDORRA)

Psiquiatra infantojuvenil al SAAS des del 2015. Actualment és la responsable clínica de la Unitat de Salut Mental Infantojuvenil. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona i l’especialitat en psiquiatria al Parc Taulí, on també va col·laborar en diferents estudis, especialment sobre suïcidi. Ha treballat en hospitalització, hospital de dia i consultes externes i també ha participat en diferents cursos i congressos. El 2011 va fer una estada a la Universitat de Cambridge en un programa de primers episodis psicòtics.





LÍDIA SAMARRA – MODERADORA

Docent de formació, ha exercit de cap d’estudis de segona ensenyança durant més de 12 anys en diferents centres de l’Escola Andorrana fins l’actualitat. Ha exercit també com a formadora de docents i com a coordinadora PREMSEA a l’UdA per al Ministeri d’Educació. Ha estat consellera de la minoria al Comú d’Andorra la Vella des del 2016 fins al 2023.





PILAR ESCOTORÍN (BARCELONA)

Codirectora del Laboratori d’investigació Prosocial aplicada (LIPA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Psicologia de la comunicació i coach prosocial de persones i organitzacions. Llicenciada en Comunicació social, Filologia i Periodisme. En l’àmbit universitari, ha estat docent de psicologia evolutiva a la UAB; lideratge i comunicació prosocial a la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso (Xile); i teoria de la comunicació a l’ESERP Business School, així com docent en programes de postgrau a la Universitat de València i de Perugia (Itàlia). Ha desenvolupat investigacions sobre estratègies de diàleg per a la resolució de conflictes i ha estat consultora a diferents països europeus i sud-americans.





GEMMA GARCIA PARÉS (ANDORRA)

Doctora en medicina, especialista en psiquiatria i màster en psiquiatria legal. Té una llarga experiència en liderar equips de professionals sanitaris i va dirigir el Servei de Salut Mental del 2015 al 2020. En l’àrea assistencial fa més de 30 anys que exerceix com a psiquiatre, i l’any 2009 va rebre el Premi a l’excel·lència professional del Col·legi de metges de Barcelona. Ha estat docent de cursos de pregrau, postgrau i professora associada de la UAB. Expresidenta de l’Associació Catalana de Psiquiatria i membre de la comissió deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona.





TXEMA DÍAZ – MODERADOR

Ha estat, fins a la data, professor de llengua anglesa a ensenyament secundari, batxillerat i formació professional, i ha fet recerca i impartit docència a la universitat. Col·labora en premsa escrita i ha publicat relats en volums col·lectius. És autor, amb Xavi Casals, del llibre il·lustrat Torna’m la cua (Editorial Andorra), de Perdoneu les disculpes (Anem Editors), amb Bru Noya, i de Shanghai Andorra (Editorial Andorra), amb Joan Peruga. Ha participat en l’organització de diverses activitats de promoció cultural, entre les quals la fundació de la revista Portella – Andorra Lletres Arts, l’exposició James Kirkup o l’edició del volum Aspectes de l’art popular d’Andorra, de Sergi Mas.





MARTÍN CORREA-URQUIZA (BARCELONA)

Doctor en Antropologia especialitzat en temes d’antropologia mèdica i salut global amb un enfocament en l’àmbit de la salut mental, la diversitat funcional i els moviments socials relacionats. És professor investigador al departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, coordinador del Màster d’Antropologia Mèdica i codirector del postgrau en Salut Mental Col·lectiva, a la Universitat Rovira i Virgili. També és membre de l’equip de coordinació i fundador de l’experiència Radio Nikosia a Catalunya. Ha exercit com a assessor internacional de la UNESCO i de l’Organització de les Nacions Unides a través de diferents projectes lligats a la salut col·lectiva i la prevenció de la violència del Ministeri d’Educació del Brasil.





MARC VILA AMIGÓ (ANDORRA)

Raonador del ciutadà i defensor dels infants des del 2017. Llicenciat en Dret i Filosofia. Va ser ministre de Relacions Exteriors del primer Govern constitucional i ministre d’Interior i Treball del 2011 al 2012. Va presidir el comitè andorrà d’UNICEF entre els anys 1999 i 2005. A més, ha estat membre de la Comissió Europea de Drets Humans del Consell d’Europa entre el 1996 i el 2000, i membre de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa del 2006 al 2007.





ROSER SUÑÉ – MODERADORA

Diplomada en Magisteri i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. El 1998 emprèn una trajectòria institucional, vinculada al Ministeri d’Afers Exteriors, com a ministra plenipotenciària a les Nacions Unides, ambaixadora a Suècia, a Noruega i a Islàndia, i posteriorment com a directora de Política Exterior, Afers Bilaterals i Unió Europea. Després de dos anys com a directora d’UNICEF a Andorra va ser, successivament, cap de protocol de Govern i cap d’Àrea de formació d’adults, ministra d’Educació i Joventut, directora del Centre de Formació d’Adults i, finalment, el maig del 2019 va ser la primera dona elegida Síndica general del Consell General de les Valls d’Andorra.