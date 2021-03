Andorra la Vella i la Massana aproven el concurs per a la concessió del telefèric del Pic de Carroi

Els Consells de Comú d’Andorra la Vella i de la Massana han aprovat aquesta tarda licitar el concurs del telefèric que ha d’unir Andorra la Vella amb l’estació d’esquí de Pal, un projecte global que es durà a terme en dues fases: una primera que unirà Andorra la Vella amb el pic de Carroi, i, una segona que connectarà amb l’estació d’esquí de Pal. El plec de bases deixa clar que aquesta darrera fase únicament es tirarà endavant si el projecte queda avalat per una consulta popular entre els ciutadans de la Massana.

Les empreses disposaran d’un termini de tres mesos i mig per presentar les ofertes per a “un projecte de país”, tal com l’han qualificat en una roda de premsa conjunta les cònsols majors de les dues parròquies, Conxita Marsol i Olga Molné. De fet, el Comú de la Massana ha acordat facultar el Comú d’Andorra la Vella per portar a terme la licitació, si bé l’adjudicació de la concessió serà conjunta.

El concurs estableix que l’empresa adjudicatària es farà càrrec tant de la construcció d’un mirador a 2.300 metres d’altitud com dels dos telefèrics d’accés (Andorra la Vella – Carroi i Carroi-Pal), i dels equipaments complementaris per un període màxim de 45 anys. En el cas que s’adjudiqués només la primera fase, la concessió es reduiria a 35 anys.

El projecte no tindrà cap cost per a les dues administracions, ja que l’empresa adjudicatària de la construcció i explotació del giny i infraestructures complementàries assumirà de manera íntegra tota la inversió.

El telefèric disposarà d’una única cabina de pujada i una altra de baixada que permetrà desplaçar entre Andorra la Vella i el pic de Carroi més de 50 passatgers cada sis minuts, “de manera sostenible i amb un baix impacte visual”, afirmen les dos corporacions en un comunicat de premsa conjunt. En sis minuts més, els mateixos passatgers podrien arribar a l’estació d’esquí de Pal. S’ha optat per un sistema ‘va i ve’ que s’utilitza en l’accés a espais naturals protegits, com el Teide o els Picos de Europa a Espanya, o el Pic du Midi francès.

El projecte està concebut perquè tingui el mínim impacte visual i mediambiental ja que el transport per cable “és net i sostenible”. S’exigirà el compliment de tota la normativa mediambiental i es valoraran les millores que s’aportin en relació a aquesta qüestió. Cal esmentar que en la redacció del plec de bases s’han pres en consideració les aportacions de les entitats socials i ecologistes, com la limitació a l’accés lliure als espais naturals. El projecte mediambiental de l’oferta haurà d’incloure un estudi independent avalat per una universitat competent de la confiança dels grups que ho proposen.

Les ofertes que es presentin al concurs se sotmetran a informació pública. Un cop licitat el concurs, es preveu que l’empresa adjudicatària construeixi el giny i les infraestructures complementàries en un termini de dos anys i mig. La Massana disposarà d’un període de fins a quatre anys per executar la segona fase que ha de connectar el Pic de Carroi amb l’estació de Pal.

Els socialdemòcrates demanen una consulta ciutadana a Andorra la Vella

Per la seva part, els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han demanat que es realitzi una consulta ciutadana sobre el projecte de telefèric del pic de Carroi. En la votació del plec de bases per convocar la licitació, els socialdemòcrates s’han abstingut, ja que el document del que disposen és un esborrany.

En la sessió extraordinària del Consell de Comú que Andorra la Vella ha celebrat aquest dilluns, els consellers de PS+Independents han posat damunt la taula l’absència d’estudis previs que tractin la qüestió del presumible impacte ambiental del giny i el fet que des de la majoria sempre s’havia dit que el projecte no suposaria cap cost per a la corporació, però, tal i com es desprèn del plec de bases, el concessionari podrà optar a una contraprestació pel possible dèficit d’explotació, haurà d’encarregar un estudi independent a una entitat especialitzada, a part de l’aportació que es fa de terreny comunal i també s’està “hipotecant un bé comunal per 45 anys”, ha manifestat la consellera Lídia Samarra, afegint que l’edifici es podria necessitar per a d’altres usos en un futur.

També s’ha insistit en la conveniència, des del punt de vista socialdemòcrata, de fer una consulta ciutadana al respecte. “Les propostes i els projectes han d’anar acompanyats de transparència, de coherència, de rigor, de sostenibilitat,… i, sobretot, de respecte i compromís envers el futur del país i el llegat de les generacions futures”, ha manifestat la líder dels socialdemòcrates a Andorra la Vella, Dolors Carmona.

Juntament a aquests aspectes, el que ha portat a abstenir-se en la votació als consellers socialdemòcrates ha estat el procediment emprat, amb poc temps i sense accés a documentació i estudis pertinents, i que, el que ells estaven votant “és un esborrany preliminar per a revisió”, ha detallat el conseller Sergi González, en el qual hi han detectat una quinzena de punts que generen dubtes o presenten algun tipus d’error. Així, han justificat l’abstenció perquè es tracta d’un pas previ, però han demanat “serietat” a la majoria. En aquest sentit, han valorat que no hi ha pressa per aprovar aquesta licitació i que més val “fer les coses bé”. Carmona, a més, ha insistit que és una abstenció a un model de gestió. “Parlem de democràcia”, ha dit, defensant que els consellers han de conèixer el contingut del que es vota.