L’Andorra Esports Clúster i Unisport Management School signen un conveni de col·laboració

L’Andorra Esports Clúster (AEC) i Unisport Management School, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi de coneixements i de desenvolupar la competitivitat de les dues entitats i dels seus membres.

Aquest conveni permetrà complir amb un dels objectius de l’Andorra Esports Clúster, el de promoure el talent en el sector esportiu d’Andorra, i afavorir la formació en l’àmbit del management esportiu de les empreses membres del Clúster, mitjançant condicions avantatjoses de matriculació en els programes formatius d’Unisport. Les dos entitats també s’han compromès en la realització conjunta d’accions vinculades a les seves respectives activitats i que siguin de mutu interès.

David Hidalgo, president de l’Andorra Esports Clúster, ha afirmat que “la col·laboració amb Unisport segur que ajudarà al desenvolupament del talent dels professionals del sector i permetrà a les empreses membres oferir formació als seus equip i establir contactes amb les futurs treballadors de l’esport d’Andorra i Catalunya”.

De la seva banda, Marc Armengol, fundador d’Unisport, valora molt positivament aquesta col·laboració: “Estem molt contents de pertànyer a l’Andorra Esports Clúster, i de poder oferir importants descomptes pels seus associats. Andorra i Unisport coincideixen en molts punts a nivell estratègic, i estic segur que aquest acord és la llavor de futures accions en benefici mutu”, ha dit.

Unisport realitzarà a finals d’aquest mes de març una estada tècnica al país amb alumnes del Màster en Gestió Esportiva, visitant diferents instal·lacions, institucions, entitats i empreses andorranes vinculades a l’esport i el turisme, on rebran també ponències per part dels seus màxims responsables sobre la seva gestió. Hi participaran empreses com Caldea, Anyós Park, Grandvalira-Ensisa, Princiesport, la Federació Andorrana de Futbol i el l’Andorra Esports Clúster.