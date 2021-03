El Govern ajorna per prudència l’administració de la vacuna d’Oxford/AstraZeneca

El Govern ha acordat aquest dilluns ajornar temporalment i a partir de demà l’administració del vaccí contra la COVID-19 desenvolupat per Oxford/AstraZeneca. L’ Executiu ha decidit ajornar temporalment l’administració d’aquesta vacuna per un criteri de prudència. En la reunió del Comitè Tècnic SARS-CoV-2 celebrada aquest dilluns no s’ha considerat que existeixin elements objectius suficients per vincular aquest fàrmac amb les reaccions adverses relacionades amb casos de trombosi.

Tot i així, tant el Govern com el Comitè Tècnic han considerat aturar temporalment l’administració dels vaccins d’Oxford/AstraZeneca fins que els organismes que s’encarreguen d’autoritzar i controlar els medicaments –és a dir l’Agència Europea del Medicament o l’Organització Mundial de la Salut– clarifiquin el seu posicionament.

En aquest sentit, l’EMA ha confirmat que es trobarà de nou dijous en una reunió extraordinària per avaluar el cas. Diversos països europeus han pres les darreres hores una decisió similar.

Aquest matí, el propi ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha rebut la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 d’Oxford/AstraZeneca.