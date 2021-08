Andorra la Vella es bolca amb el Ball del Contrapàs el diumenge de Festa major

Molts ciutadans s’han acostat per a poder veure i gaudir de l’espectacle assegut. La participació ciutadana s’ha limitat tal com marquen els protocols sanitaris, que han establert l’obligació d’acreditar un test d’antígens o el certificat de vacunació.

La plaça del Poble d’Andorra la Vella ha tornat a acollir el tradicional Ball de gegants i el Ball del Contrapàs, després que l’any passat es decidís suspendre els actes de la Festa major a causa de la pandèmia.

El diumenge de Festa major enguany s’ha caracteritzat pel retorn dels actes més tradicionals respectant, això sí, les mesures sanitàries com la limitació de l’aforament de la plaça i del nombre de participants al ball, que havien de dur mascareta obligatòria. Després del ball de gegants, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha ballat el Contrapàs i, tot seguit, s’ha tornat a dansar amb la participació dels ciutadans que han acreditat disposar de la pauta completa de vacunació o d’un test d’antígens.

La cònsol major ha qualificat d’emocionant poder tornar a ballar de nou el Contrapàs, l’acte més tradicional i emblemàtic de la Festa major d’Andorra la Vella. Conxita Marsol s’ha mostrat satisfeta per la participació ciutadana tot i les limitacions, i ha afegit que és important poder tornar a fer actes encara que amb les restriccions que imposa la pandèmia.

La Festa major d’Andorra la Vella es clourà demà a la nit amb el concert de Love of Lesbian. Avui serà el torn del ball amb la Principal de la Bisbal, que s’ha encarregat, com és habitual, d’amenitzar tant el Ball de gegants com el Contrapàs, i la missa solemne celebrada prèviament a l’església de Sant Esteve.