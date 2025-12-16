Jordina Caminal, 7a a l’entrenament de descens de la Copa d’Europa de St. Moritz

L’estació suïssa de St. Moritz ha acollit aquest dimarts la sessió d’entrenament de la Copa d’Europa de descens, amb l’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, que ha marcat el 7è crono amb +0.71. L’andorrana ha marcat un temps de 1.35.20, a 0.71 de la més ràpida, que ha estat l’austríaca Victoria Olivier amb 1.34.49. Caminal, que a la part de dalt del traçat se situava 26a, ha recuperat terreny i al segon intermedi era la 14a, quart crono al tercer punt de control, i setena finalment -han corregut 78 esquiadores- a la línia d’arribada.
Abans d’aquest entrenament se n’ha fet un primer, de mes curt, per tal de provar el salt. Ja demà dimecres, cita amb la primera de les dues curses d’aquesta Copa d’Europa.