Andorra i el seu art es promocionen al Village de la Francophonie de París

Imma Tor visitant el Village de la Francofonia on el Principat hi exposa obres d’artistes andorrans i d’editorials (SFGA)

Un cop finalitzada la Conferència ministerial de la Francofonia, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha visitat el Village de la Francofonia, a París, que mostra les facetes artístiques i culturals dels territoris que tenen en comú el francès com a llengua de comunicació. Andorra hi pren part des d’ahir dimecres i fins diumenge amb un pavelló promocional del país on es projecten vídeos en francès que mostren l’obra d’artistes andorrans, així com un expositor amb producció editorial andorrana traduïda al francès.

Aquesta tarda de dijous, a més, ERA Arts escèniques (Xavier Pérez, Emma Riba, David Font, Marta Moran i Pere Vilarrubla) ofereix l’espectacle de dansa contemporània “De gestes perdus et de sons oubliés”, mentre que demà divendres a la tarda, Patricia Borges i Yvan Lara d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) pronunciaran la conferència “La recherche, un couteau suisse pour réparer le monde”.