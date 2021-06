Andorra estrena noves rutes per promoure el turisme de benestar i apropar la natura a les famílies

Amb la voluntat de posicionar Andorra en el segment del turisme de benestar i salut, i diferenciar l’oferta de natura dels països veïns, Andorra Turisme ha presentat les noves propostes d’aquest estiu per apropar la natura al públic. A través d’aquests dos projectes innovadors i exclusius, es pretén posar en relleu el patrimoni natural del país.

Aquestes propostes neixen de la necessitat de donar resposta a les noves tendències del mercat turístic. Així ho han explicat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, i el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, durant la presentació en streaming per presentar aquests nous productes turístics.

Durant la pandèmia des d’Andorra Turisme s’ha fet un treball de recerca, anàlisis i conceptualització de nous productes, amb la intenció de donar resposta a les noves necessitats dels turistes. En aquest sentit, es va considerar oportú que una de les principals estratègies fos dissenyar nous productes enfocats a la natura.

L’objectiu és crear unes propostes de valor únic i diferencials, adreçades al turisme de benestar d’una banda, i d’una altra al turisme familiar. Aquests nous productes estan enfocats a generar més visites de turistes interessats i conscienciats amb el respecte al medi ambient, i de retruc, diversificar l’oferta de natura actual.

MOMENTS, camins de benestar

En els darrers mesos, s’ha pogut percebre un increment de la demanda d’experiències mindfulness on es combina la natura amb el benestar i la protecció del planeta, d’aquí sorgeix el projecte Moments: camins de benestar.

Aquesta proposta s’adreça a un públic interessat en tot allò relatiu al creixement personal i que a més busca uns itineraris ubicats en espais naturals. És un projecte emmarcat al pla d’acció del Govern d’Andorra, Horitzó 2023, que vol posicionar l’oferta turística de salut del país.

Moments són dues rutes que s’han concebut com a teràpies naturals de benestar, d’una durada d’entre una hora i una hora i mitja. Durant l’itinerari l’usuari trobarà diferents punts de parada que l’hi permetran interactuar amb la natura a través de diferents: reptes, preguntes, dinàmiques, formacions, meditacions i immersions al bosc.

Una d’aquestes rutes es troba a Sant Julià de Lòria i està dedicada a l’autoconeixement i l’altra, a Andorra la Vella, enfocada al treball en equip.

Cada recorregut compta amb un llibret, que tindrà un preu simbòlic de vuit euros i que servirà com a guia per l’usuari durant tota l’experiència. Aquests llibrets es podran adquirir a les oficines de turisme de Sant Julià de Lòria i d’Andorra la Vella, que a més de ser el punt de partida de les rutes, serà també on es proporcionarà tota la informació sobre aquests camins.

Les inauguracions d’aquestes dues rutes estan previstes que es facin durant les pròximes setmanes.

MACARULLA, petits senders màgics

Després del confinament, s’ha constatat un augment important de la pràctica d’activitats a l’aire lliure. Aquesta situació ha suposat un creixement de les famílies que es desplacen a la muntanya buscant rutes fàcils, poc transitades i que motivin als infants a recórrer camins de més durada.

Macarulla, és una paraula andorrana que defineix a la pinya d’avet, que està present en tots els boscos del Principat i que en aquesta ocasió, s’agafa com a element descriptiu per anomenar aquests nous petits senders màgics.

Aquestes rutes estan pensades per compartir moments en família tot fomentant la imaginació i el coneixement de la natura a través del joc. De moment, s’han creat dos camins, un a la parròquia de la Massana i l’altre a la parròquia de Canillo.

Els itineraris són circulars, de nivell fàcil i amb poc desnivell, amb parades ja previstes per interactuar a la natura mitjançant el joc i l’enginy. Els recorreguts tenen una durada d’entre una i dues hores i cadascun d’ells disposa d’una guia física, a més d’un suport online, on s’indica el camí a seguir i algunes curiositats.

Al llarg del recorregut d’aquests camins, s’hi podran trobar diversos elements com escultures integrades a l’entorn natural, així com estructures per jugar i interactuar d’una forma divertida i entretinguda. Aquests elements s’han instal·lat tot tenint en compte la voluntat de preservar i respectar la natura del país.

En les setmanes vinents s’inauguraran els primers dos itineraris i actualment ja s’està treballant en més senders ubicats a altres parròquies.