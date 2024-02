Andorra, el segon país europeu amb més usuaris amb Carnet Jove per habitant jove

Logotip del Carnet Jove Andorra

L’Associació Carnet Jove Andorra, formada pel Govern i els set comuns, celebra una nova fita: 9.900 joves d’Andorra tenen un Carnet Jove actiu, el que representa una penetració del 53% en el mercat juvenil. Amb presència en més de 35 països europeus, el programa Carnet Jove (European Youth Card) ha aconseguit superar els 8.000 milions de joves usuaris arreu d’Europa i Andorra, que és actualment el segon país europeu amb més carnets vigents per nombre d’habitants joves.

Els joves tenen a disposició actualment dues modalitats de Carnet Jove: el Carnet Clàssic i el Carnet Jove 16PUNT30; aquest darrer és la modalitat financera que s’emet amb una entitat bancària, patrocinadora del programa des del 2007.

El Carnet Jove té un cost de 7 euros anuals a Andorra i ofereix més de 30.000 descomptes a Europa i 200 a Andorra, a més de facilitar l’accés a propostes en àmbits com la cultura, la formació, els esports, l’oci i la mobilitat.





Més enllà dels descomptes

A més dels avantatges i dels descomptes, el programa Carnet Jove proporciona serveis com una assegurança de viatge gratuïta arreu del món i eines per a fomentar la participació activa dels joves.

Durant el 2023, més de 800 joves han participat en activitats i experiències, que han contribuït al seu creixement personal i professional.

A més a més, el programa Carnet Jove ofereix un servei d’informació juvenil que facilita la presa de decisions del jovent en àmbits importants en el seu dia a dia. Aquest servei, que es pot utilitzar a través de l’App Carnet Jove Andorra, ja compta amb més de cent informacions realitzades amb la col·laboració de diferents professionals del sector.

Totes les oportunitats que ofereix el programa Carnet Jove es treballen en funció de les edats i necessitats dels joves, i en cooperació amb les administracions públiques, les entitats i les empreses.





Un model col·laboratiu

El Carnet Jove a Andorra compta amb el compromís i el suport financer d’una entitat bancària del país mitjançant un acord de col·laboració que inclou, entre d’altres, la promoció i l’impuls del programa Carnet Jove i l’emissió de la modalitat financera del Carnet: el Carnet Jove 16PUNT30, que presenta beneficis i avantatges significatius en productes i serveis financers. Actualment, el Carnet Jove 16PUNT30 representa un 77% del total de carnets vigents, mentre que el Carnet Jove Clàssic en representa un 23%.

Aquesta cooperació de més de 18 anys és una part important de l’èxit del programa juvenil europeu i dona un suport clau a l’hora d’assolir la seva missió: l’oferiment d’oportunitats i serveis de qualitat per a les persones joves d’Andorra.

Actualment el programa, a escala nacional, compta amb 200 empreses i entitats col·laboradores, 21 noves incorporacions aquest darrer any, que generen les diferents oportunitats per als joves, com ara els descomptes, les activitats i la informació juvenil.





Impuls digital

En els últims quatre anys, l’Associació Carnet Jove Andorra ha invertit significativament en la digitalització dels seus canals i plataformes, fet que ha influït en la demanda del Carnet Jove, així com en el seu ús, tant a Andorra com arreu d’Europa.

L’App Carnet Jove Andorra, amb més d’1 milió de visites l’any 2023, és l’eina que permet al jove accedir al carnet digital, a l’ús dels descomptes, inscriure’s a les activitats que s’ofereixen, informar-se i assessorar-se, entre d’altres funcionalitats.





Reptes de futur

El Carnet Jove Andorra ha assolit importants fites en diversos àmbits de la seva activitat i s’ha anat consolidant com a instrument de país al servei dels joves d’Andorra, tot connectant-los a oportunitats que els ajuden en el seu desenvolupament personal.

El Carnet Jove Andorra té la voluntat de continuar treballant amb visió estratègica, i és per això que es planteja tota una sèrie de reptes de futur a assolir durant els propers anys, com, per exemple, anar més enllà dels descomptes per a proposar una oferta d’oportunitats de qualitat que potenciïn els interessos reals dels joves, esdevenir un agent de referència en l’àmbit de la joventut i continuar sent una organització regida per la transparència, la sostenibilitat i la participació.