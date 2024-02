Alfonso Maltrana defensa la metodologia aplicada per a definir la convocatòria del Campionat del Món de natació, Doha 2024

Alfonso Maltrana explicant els criteris de selecció dels nedadors andorrans per a Doha 2024 (FAN)

‘El rendiment esportiu, sempre serà la principal dada objectiva que tindrem present a l’hora de definir o proposar candidats per a representar Andorra’, a partir d’aquesta premissa, Alfonso Maltrana, director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), ha explicat de forma detallada, la metodologia que utilitza per a definir les convocatòries de la federació.

Maltrana, també ha aclarit que amb el punt 3 dels criteris de selecció de Doha 2024, inicialment considerava només la participació del primer nedador classificat de cada gènere del rànquing de classificació de nedadors i nedadores de la federació i que els 811 punts AQUA de la marca de Pelegrina en la prova de 100 m braça del dia 20 de desembre del 2023, va motivar el canvi per a incloure un segon nedador de gènere masculí a la convocatòria.

Durant la presentació, el tècnic va fer aclariments que donen un context més ampli a les primeres interpretacions sobre els punts 2 i 4. El punt 2, va donar peu al recurs del nedador Tomàs Lomero i el punt 4, va permetre a la direcció tècnica de la FAN, justificar la convocatòria final, publicada el dia 23 de desembre de 2023.

‘Després de revisats i avaluats els resultats de les diferents competicions on van participar nedadors amb passaport andorrà i, un cop aplicades les fórmules objectives de conversió oficial previstes, s’ha constatat de manera objectiva, amb percentatges i temps totals, que els temps obtinguts per Patrick Pelegrina Cuen en piscina de 25 m, superen en rendiment a tots els esportistes de la classificació de nedadors elegibles per a representar Andorra en els Campionats del Món de Doha 2024’, un paràgraf que explica els passos de la metodologia de selecció, segons ha destacat el director tècnic de la FAN.

Amb aquest argument, més l’excepcionalitat de la marca assolida per Pelegrina i el punt 4, el director tècnic de la FAN, va justificar la inclusió d’un segon nedador, deixant clar que sense la marca ‘excepcional’, no hauria hagut la possibilitat de convocar ningú més.

Prèviament a la intervenció de Maltrana, Joan Clotet, president de la FAN, va fer una breu introducció amb la seqüència de fets entre el 27 de desembre del 2023, dia en què Lomero va presentar el recurs contra la convocatòria FAN per a Doha 2024, davant la Comissió Jurídica Esportiva del Govern d’Andorra i el dia 31 de gener del 2024, data en què la mateixa Comissió Jurídica, va informar que el recurs no havia estat admès a tràmit.

Abans del seu torn de paraula, Maltrana també va aclarir: ‘Tomàs Lomero és un dels millors nedadors d’Andorra. És el nedador absolut —en actiu—, amb més internacionalitats. Comptem amb ell, i confirmem que gaudeix de les mateixes oportunitats que tenen tots els nedadors (de la Federació). Esperem i desitgem que el seu rendiment progressi i es mantingui al mateix ritme que progressa el rendiment dels altres nedadors’.

Durant la presentació, el tècnic de la FAN va mostrar dades comparatives a través de taules de progressió, rànquings classificatoris i gràfics amb comparatives de rendiment que li van servir per a explicar els aspectes que afecten les decisions sobre cada convocatòria i també, per a destacar l’excepcionalitat’ del resultat que ha portat a Pelegrina fins a Doha: ‘Intentem ser rigorosos’ referint-se a l’anàlisi dels resultats, expressats en minuts i segons, punts AQUA i terminis d’elegibilitat, com a forma de rebatre els arguments d’arbitrarietat.

Després de presentar les dades comparatives, el tècnic federatiu va aprofundir sobre els criteris de selecció i va presentar arguments per a aclarir com el punt 4 afecta les convocatòries: ‘Té per objecte, reconèixer a través de l’excepcionalitat les actuacions sobresortints i, de forma extraordinària, sotmetre a consideració el rendiment individual o col·lectiu d’un atleta durant un torneig’, per a després destacar, que l’aplicació del criteri és de caràcter discrecional i obeeix a la necessitat de regular la inclusió excepcional d’atletes en les convocatòries.

Maltrana, va finalitzar assenyalant que la condició de discrecionalitat de cap manera justifica l’arbitrarietat. ‘Està contemplat com un recurs regulador de l’excepcionalitat, previst per a gratificar i impulsar el rendiment dels atletes. De cap manera s’ha de reinterpretar el seu ús, per a aplicar-lo com un criteri sancionador, ja que la FAN disposa d’altres mecanismes per a tal finalitat’.