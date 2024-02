L’ocupació hotelera del gener de 2024 calca la de l’any anterior

Turistes a la recepció d’un hotel. Foto: ARXIU

Segons ha informat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), l’ocupació mitjana registrada al gener d’enguany en els diferents establiments del Principat ha arribat al 75,54%, la qual cosa representa pràcticament el mateix percentatge que es va assolir el mateix mes de 2023, llavors un 75,73%.

D’aquesta manera -assenyalen des de l’UHA-, es manté la bona línia d’ocupacions del mes de gener com en les darreres temporades, tot i els evidents inconvenients meteorològics que està patint el país per les altes temperatures i les escasses nevades. Afortunadament “tota l’oferta complementària a l’esquí fa que Andorra continuï sent un destí atractiu en conjunt”.