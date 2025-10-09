Increment de les importacions i exportacions de béns el passat setembre

Les importacions de béns durant el mes de setembre de 2025 han sumat 157,43 milions d’euros, amb una variació percentual del +10,0% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del +10,7%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 14,92 milions d’euros, amb una variació percentual del +9,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.923,96 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +4,5% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +5,7% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 190,26 milions d’euros, amb un descens del -2,5%.