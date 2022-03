Andorra continua la negociació de l’Acord d’associació amb la UE amb bones perspectives

Andorra i la Unió Europea han continuat aquest dimarts les negociacions de l’Acord d’associació, aquesta vegada ja davant del nou equip negociador que es troba al capdavant del dossier d’Andorra, Mònaco i San Marino. La trobada, que per primer cop en dos anys s’ha desenvolupat en format semipresencial amb una part de la delegació andorrana desplaçada a Brussel·les, s’ha tancat amb avenços en els annexos debatuts i ha servit per fixar les prioritats de la negociació pel 2022.

Amb relació al contingut dels annexos portats avui a la taula de negociació, s’ha avançat en particular en represa de la normativa de l’annex I sobre aspectes veterinaris i fitosanitaris i en les adaptacions relatives a l’annex XX relatiu al clima. La reunió ha permès també continuar la conversa entorn de diversos capítols de l’annex II relatiu a les normes tècniques dels productes, uns debats que hauran de continuar en sessions posteriors.

Pel que fa a les prioritats de la negociació per enguany, Landry Riba, cap negociador andorrà, que s’ha desplaçat fins a la capital de Bèlgica, i Nicolas Von Lingen, cap de la Unitat Espai Econòmic Europeu, Suïssa i Microestats en funcions, han refermat la voluntat inequívoca de totes dues parts d’avançar substancialment en la negociació de l’Acord d’associació. Així mateix, han coincidit en valorar positivament el traspàs de la negociació al Secretariat General de la Comissió. “L’Acord és un instrument indispensable per a la diversificació econòmica, ja ho era abans de la pandèmia, però això és encara més cert actualment”, ha recordat Landry Riba als seus interlocturors. El secretari d’Estat ha afegit que és prioritari iniciar el debat sobre els dossiers més importants i polítics per a Andorra durant aquest semestre.

Per la seva banda, Nicolas Von Lingen, cap de la Unitat EEE, Suïssa i Mocroestats en funcions i que està actuant com a interlocutor principal del Secretariat General per a la negociació, ha volgut enviar un senyal clar de la Comissió Europea d’avançar en la negociació d’aquest acord. També ha considerat que el traspàs a la Comissió permet mantenir l’anàlisi tècnica que s’ha estat efectuant fins ara, i que continuarà sent responsabilitat de les direccions generals de la Comissió, tot afegint una perspectiva més política a la negociació, de moment assumida pel vicepresident de la Comissió per a les Relacions interinstitucionals i la Prospectiva, Maroš Šefčovič.

Pròximes rondes i trobades

Un dels senyals clars de la voluntat de la Comissió Europea d’activar el ritme de la negociació ha estat la possibilitat d’habilitar d’una sessió addicional, a finals d’aquest mes, per tractar qüestions encara en curs. El calendari del primer semestre 2022 seguirà com previst amb una sessió al maig i una altra al juny durant les quals totes dues parts esperen tractar la lliure circulació de persones i altres temes polítics de la negociació.

En paral·lel al calendari de negociació, en les pròximes setmanes tindrà lloc una trobada entre el secretari d’Estat, Landry Riba, i el vicepresident de la Comissió, Maroš Šefčovič. Així mateix, també se celebrarà una visita a Andorra del grup de treball del Consell de la UE a l’Associació Europea de Lliure Comerç al Consell de la UE (7 i 8 d’abril), grup de treball que és també responsable de seguir les negociacions amb Andorra, Mònaco i San Marino.