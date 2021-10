Andorra constitueix el Comitè d’Honor de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí 2023

140 dies perquè l’alta competició torni amb les Finals de la Copa d’Europa d’esquí alpí als sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira, i poc més de 500 dies pel retorn del gran circ blanc amb la celebració de les Finals de la Copa del Món. Aquest dilluns s’ha celebrat a Andorra la constitució del Comitè d’Honor d’aquests dos esdeveniments que tindran lloc del 14 al 20 de març del 2022 i del 13 al 19 de març del 2023, respectivament.

L’acte ha comptat amb la presència de Xavier Espot, cap de Govern d’Andorra; Francesc Camp, cònsol major de Canillo; Josep Pintat, president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i David Hidalgo, director general del Comitè Organitzador. A la trobada també hi han assistit diferents representants de les institucions i organismes que participaran en aquestes fites esportives.

Es tracta de la quarta vegada a la història que Andorra acollirà un campionat d’aquest nivell després de la Copa del Món femenina del 2012 (disciplines tècniques), la Copa del Món femenina del 2016 (velocitat) i les Finals de la Copa del Món masculina i femenina del 2019 amb totes les disciplines. L’objectiu és tornar a assolir l’èxit organitzatiu per tal de projectar la millor imatge de Grandvalira i Soldeu El Tarter com a destinació d’esquí alpí d’alt nivell mundial. El cap de Govern, Xavier Espot ha definit el repte com a “majúscul” i hi ha remarcat la importància de “mostrar Andorra al món, reforçar la marca i demostrar les capacitats i atractius que té el nostre país”.

El Comitè d’Honor de les Finals de la Copa d’Europa 2022 i les Finals de la Copa del Món 2023 és la mostra més que evident de la cohesió existent entre les institucions vinculades en aquest projecte destinat a buscar l’èxit de les anteriors edicions. En aquesta ocasió, hi són representats el Govern d’Andorra, el Comú de Canillo, el Comitè Olímpic Andorrà (COA), la FAE i els esquí clubs d’Andorra. Un total d’11 membres que tenen com a principal finalitat representar l’esperit alpí andorrà i impulsar la implicació de la ciutadania en esdeveniments esportius de primer ordre.

El cònsol Major de Canillo i president del Comitè d’Honor, Francesc Camp ha destacat que “els equips dedicats a l’organització de les proves han treballat per tal que cada cursa fos millor que l’anterior amb l’objectiu d’aconseguir que la FIS ens anés renovant la seva confiança amb l’atorgament de nous esdeveniments”. I així ha estat des del 2008 amb la celebració de 5 Copes d’Europa (2008, 2009, 2010, 2011 i 2013), 4 Finals de la Copa d’Europa (2014, 2015, 2018 i aquesta temporada 2022), 2 Copes del Món (2012 i 2016) i 2 Finals de la Copa del Món (2019 i 2023).

Per la seva part, David Hidalgo, màxim responsable del Comitè Organitzador ha exposat els aspectes més rellevants pel que fa a l’esdeveniment com ara el programa de curses a les pistes Avet (Soldeu) i Àliga (El Tarter), l’allotjament, l’hospitality i les activitats paral·leles, els voluntaris i els trets més diferencials de l’organització.

Al seu torn, el president de la FAE, Josep Pintat ha remarcat que les Finals de la Copa d’Europa són “una oportunitat per continuar demostrant a la FIS la nostra capacitat organitzadora, però sobretot el nostre estil, un caràcter que ens desmarca dels altres i que ens hem de creure perquè, una vegada més, tothom parli d’Andorra com el que som, una de les millors destinacions de neu del món”.

Els millors seran al país dels Pirineus

Del 14 al 20 de març del 2022, Grandvalira rebrà les Finals de la Copa d’Europa a la mítica pista Avet i a l’emblemàtica Àliga. Les proves seran un important test per rodar els equips amb la màxima exigència per fer front amb garanties d`èxit les Finals de la Copa del Món del 2023, que es disputaran a les mateixes pistes del 13 al 19 de març.

Les Finals de la Copa del Món és l’esdeveniment més rellevant d’esquí alpí després dels Jocs Olímpics d’Hivern i els Campionats del Món d’Esquí Alpí. Els 25 millors esquiadors i esquiadores del panorama internacional seran a Andorra per competir durant una setmana a l’epicentre de l’esquí alpí de competició dels Pirineus.