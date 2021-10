La vacunació de la grip es farà a la Seu d’Urgell del 2 al 5 de novembre

La campanya de vacunació contra la grip es farà a la Seu d’Urgell del 2 al 5 de novembre amb una novetat destacada: les persones que van rebre la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19, i que tenen més de 70 anys, podran rebre alhora la vacuna de la grip i la dosi de reforç contra el coronavirus. L’objectiu de la doble vacunació és protegir al màxim els col·lectius més vulnerables davant una possible coinfecció.

El Departament de Salut de Catalunya manté les indicacions de l’any passat i s’ha triat com a punt de vacunació un espai alternatiu al CAP amb l’objectiu de garantir les mesures higièniques i la seguretat dels usuaris. L’equip d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell administrarà les vacunes sense cita prèvia a la Pista Polivalent de la zona esportiva, de les 9 a les 14 hores.

La lletra del primer cognom determinarà el dia de vacunació. Per ordre alfabètic, les persones amb un cognom que comenci de l’A a l’E estan citades el dimarts dia 2 de novembre; de l’F a la K, el dimecres dia 3; de l’L a la Q, el dijous dia 4, i de l’R a la Z, el divendres 5 de novembre.

Els col·lectius vulnerables als quals s’aconsella la vacuna són els majors de 60 anys, malalts crònics (diabetis, malalties del fetge, del ronyó, respiratòries, cardiovasculars o immunològiques), persones amb obesitat mòrbida, professionals de la salut i dones embarassades.

Objectiu de vacunació del 75% en col·lectius de risc

Pel que fa a la campanya específica de la grip, el Departament de Salut de Catalunya disposa aquest any d’1.570.000 dosis de vacunes amb l’objectiu de superar cobertures de vacunació del 75% en persones de més de 60 anys i en el personal sanitari i sociosanitari, així com superar el 60% de cobertura en dones embarassades i en persones amb malalties de risc, d’acord amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de la Comissió Europea. A l’Alt Pirineu i Aran s’haurien de vacunar 24.200 persones majors de 60 anys o amb factors de risc.

La campanya que organitza la Generalitat incorpora com a lema “Aquest hivern no t’arrisquis, vacuna’t ara contra la grip”, que es podrà llegir en diferents cartells informatius que s’han distribuït als centres sanitaris. També inclou un vídeo que es projectarà a les pantalles dels equipaments mèdics i es difondrà a les xarxes socials.

Dosis i pautes de vacunació contra la grip

Les persones que han de rebre la dosi de reforç de la COVID-19 poden vacunar-se alhora de la grip al braç contrari. El llindar epidèmic del model predictiu, que es calcula tenint en compte les últimes sis temporades, està fixat en 95,69 casos per cada 100.000 habitants. Habitualment el període de màxima virulència de la grip comença a finals d’any i dura unes 10 setmanes.

Problema de salut pública

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha presentat la campanya aquest dilluns al Centre d’Atenció Primària Rio de Janeiro, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cabezas ha recordat que la grip és un important problema de salut pública, tant per la seva freqüència com per la possibilitat de presentar complicacions. “La prevenció mitjançant la vacunació és la principal mesura per evitar l’aparició de la malaltia i Catalunya fa un valuós esforç comprant, distribuint i administrant al voltant 1,6 milions de dosis de vacunes”, ha dit.

L’hivern passat el SARSCOV-2 es va imposar al virus de la grip, però enguany ja s’està notant circulació de virus respiratoris, el que fa pensar que aquest hivern sí que circularà el de la grip, tot i que potser menys que abans de la pandèmia. “Si volem estar protegits durant l’hivern, ara és el moment de vacunar-se”, ha remarcat Cabezas.