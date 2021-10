Correos i La Poste oferiran els seus serveis en una mateixa oficina a Sant Julià de Lòria

Correos i La Poste han donat un pas en benefici del ciutadà i han decidit compartir oficina des de la qual oferir els seus serveis. Un local situat al número 14 de la plaça Major acull des d’aquest dilluns la seu a la parròquia de Sant Julià de Lòria, les dues companyies postals dels nostres veïns del sud i del nord. No hi ha un termini estipulat per al trasllat de La Poste, que encara continua operant a les dependències de l’edifici El Molí, però el servei de Correos ja està plenament operatiu en la nova ubicació.

L’any passat es va saber que l’antiga oficina del servei espanyol, situada a escassos metres de l’actual, havia de tancar les portes per unes obres que vol fer la propietat i això suposava la pèrdua de l’espai i del servei. Des del Comú de Sant Julià de Lòria es van fer llavors una sèrie de contactes que han culminat en aquesta nova oficina situada a Cal Estevet de la qual el Comú n’assumeix el lloguer. El cònsol major, Josep Majoral ha “agraït la bona predisposició per part de tothom per donar un millor servei”. De fet, si no s’hagués assolit aquest acord, l’alternativa per als usuaris de la companyia espanyola hauria estat desplaçar-se fins a la capital.

A l’acte també ha assistit el vicesecretari general de Correos, José Luis Pérez Pastor que ha assegurat que “és una nova aposta que fem per passar d’una oficina postal clàssica a una multiservei“. La idea, ha explicat, “és apropar al ciutadà un major nombre de serveis” a banda dels tradicionals d’enviament de cartes i paquets, tot i que no ha precisat quins seran.

Des de l’any 2006, La Poste ve prestant els serveis en dependències comunals i amb personal de la corporació pel que fa a la recollida i entrega de cartes i paquets en el servei de Tràmits.