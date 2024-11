El Comú lliura els guardons als 18 premiats del XVIII Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas

Al centre, la cònsol Laura Mas, amb els guardonats d’enguany (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquest matí de dilluns dels premis del XVIII Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa, que enguany ha comptat amb un total de 41 participants (38 a Encamp i 3 al Pas de la Casa). En total, el Comú ha atorgat 4.200 euros en premis, tot plegat vinculat a una iniciativa la qual té com a objectiu fomentar l’embelliment floral per part de la ciutadania.

L’acte ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i dels consellers Sabrina Grégoire i Andreu Riba, a més de la directora del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrascosa, els quals han estat els encarregats d’entregar les distincions als 18 guanyadors de l’edició d’aquest any. Durant l’acte, la cònsol major ha agraït “la feina i la dedicació de tots i cadascun de vosaltres, de tots els participants, per fer d’Encamp i del Pas de la Casa, de la nostra parròquia, una de més verda, embellida amb aquests elements florals tan necessaris”. A més, Mas ha afegit que “estem molt contents que amb aquesta iniciativa la gent s’hi bolqui tant, en cadascuna de les categories i, per exemple, cop són més les comunitats de propietaris que decideixen participar de manera conjunta. Tot plegat, ens anima a continuar treballant i apostant per aquesta idea d’Encamp com a vila florida”.

Com en cada edició, han pogut participar en el concurs aquells comerços i empreses situades a la parròquia d’Encamp (Encamp i El Pas de la Casa), així com tots els ciutadans i ciutadanes amb residència a la parròquia, sempre que els balcons i zones enjardinades es veiessin des de la via pública per tal que la decoració pogués ser valorada pel jurat.

D’altra banda, i com és habitual, els participants van quedar emmarcats en diferents categories, concretament cinc, tant a Encamp com al Pas de la Casa, segons la seva tipologia i context: Hotels; Casa unifamiliar amb jardí; Façanes edificis; Balcons; i Comerços.

En la valoració, el jurat ha tingut en compte la varietat i estat de les flors exposades, així com la composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn. Aquest jurat, constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, l’encarregat de parc i jardins, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins, ha estudiat les propostes presentades a concurs durant els mesos de juliol i agost, fins a obtenir, mitjançant puntuació total, els diferents guanyadors en cada categoria.





Els guanyadors del XVIII Concurs d’embelliment floral d’Encamp

ENCAMP

-Categoria 1: Hotels

Primer premi: Hotel Guillem amb 450 €

Segon premi: La Solana Apartaments amb 300 €

-Categoria 2: Cases unifamiliars amb jardí

Primer premi: Maria Auxiliadora Armengol Fàbrega amb 450 €

Segon premi: Joan Alfons Deu Torres amb 300 €

Tercer premi: Aurora Casadevall Medrano amb 200 €

-Categoria 3: Façanes edificis

Primer premi: Comunitat de propietaris Hort de Godí 1 amb 350 €

Segon premi: Nativitat Alís Font amb 250 €

Tercer premi: Maria Llanos Torrequebrada Encinas amb 175 €

Quart premi: Marc Garal Palmitjavila amb 100 €

-Categoria 4: Balcons

Primer premi: Fernanda Viana Da Gama amb 250 €

Segon premi: Josep Mas Marsenyach amb 150 €

Tercer premi: Maria Catalina Herrero Talavera amb 100 €

Quart premi: Marta Freudenthal Mas amb 75 €

-Categoria 5: Comerços

Primer premi: Restaurant La Cirera amb 250 €

Segon premi : Supermercat Ecler amb 150 €





EL PAS DE LA CASA

-Categoria 4: Balcons

Primer premi: Maria Carme Valen Sentis amb 250 €

-Categoria 5: Comerços

Primer premi: Pastisseria Camarguesa 2 amb 250 €

Segon premi : Terrassa Lucien amb 150 €





Una parròquia verda amb una aposta ferma per la iniciativa ‘Viles florides’

Encamp ha estat la primera parròquia d’Andorra a formar part de Viles Florides i ha estat guardonada amb 4 flors d’honor, en dues ocasions, i això, ha estat mèrit de tothom, ja que la participació de tots els veïns i veïnes per a embellir la parròquia és un element molt valorat per part del jurat.

Viles Florides és un moviment que vol mostrar i fer valdre la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir.

Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds urbans i enjardinats, en el que ja s’hi han sumat diverses parròquies del Principat.