Andorra 21 Ports, una oportunitat única per gaudir del ciclisme durant tres dies

Entre el 24 i el 26 de juny Andorra viurà una nova edició de l’Andorra 21 Ports, una cursa de ciclisme, acreditada per l’UCI, que recorre els colls de muntanya més emblemàtics del Principat. Les tres etapes sumen prop de 300 quilòmetres i més de 8.000 metres de desnivell, els quals la converteixen en una prova exigent, però a l’abast d’un públic no professional, disposat a gaudir dels ports andorrans i els magnífics paisatges que els envolten.

Els participants podran inscriure’s en la categoria individual o per equips de dues persones, i també compten amb la possibilitat de participar exclusivament en una de les etapes. Tot plegat amb l’objectiu de viure el ciclisme i compartir una experiència esportiva única i inoblidable. La prova ciclista que obrirà l’Andorra Multisport Festival gairebé duplica el percentatge de participació femenina respecte de l’any passat

Encara amb les inscripcions obertes, aquest any destaca l’arribada d’un grup d’una vintena d’israelians que no es volen perdre l’experiència de practicar el ciclisme per terres andorranes. Cal destacar també l’augment de participants procedents del Regne Unit, seguits per França i els locals d’Andorra, i també ha pujat substancialment la participació belga.

El ciclisme femení, en auge

També faran acte de presència la periodista i influencer australiana, resident a Andorra, Bre Vine, i la copilot Maria Salvo. En aquest darrer cas, ho farà amb un equip format íntegrament per un total de vuit dones ciclistes amateurs de diversos punts d’Espanya, amb l’objectiu de visualitzar l’esport femení i animar a la resta d’esportistes a participar en proves d’aquestes característiques.

Els casos de Vine i Salvo se sumen a una tendència general a l’alça del ciclisme femení. En aquesta ocasió, el desequilibri entre gèneres s’ha reduït substancialment, i el percentatge d’inscrites pràcticament s’ha duplicat respecte de l’edició 2021, arribant al 20% de la participació absoluta. Aquesta dada positiva fa pensar en la possibilitat d’assolir un percentatge més elevat de dones ciclistes en un futur no tan llunyà.

Andorra, destí de ciclistes

Un dels atletes que ha decidit repetir a l’Andorra 21 Ports després de participar en la primera edició és l’excampió del món de descens, Tomi Misser. Aquest amant del ciclisme pur no es vol perdre aquest esdeveniment i ha destacat que la “21 Ports per mi és descobrir Andorra des d’una altra perspectiva, conèixer totes les valls andorranes des d’una bicicleta, amb carreteres inhòspites que mai t’hauries imaginat de poder enllaçar”.

Misser, que és un amant de la tranquil·litat i la bellesa de les carreteres andorranes, ha afegit que “els tres dies de l’Andorra 21 Ports és compartir, conèixer gent, descobrir inquietuds i buscar nous reptes per anar superant-los conjuntament amb la gent i amb tu mateix”.

Tal com apunta Misser, Andorra és una destinació única i ideal per a la pràctica del ciclisme i així ho demostra el fet que alguns dels millors professionals d’aquest esport outdoor hagin decidit convertir-la en la seva base d’operacions. El bon estat de les carreteres, la quantitat de colls que acumula i la seva bona altura sobre el nivell del mar –perfecte pels entrenaments– són alguns dels secrets del diamant en brut del ciclisme europeu.

En definitiva, l’experiència màgica que es pot viure pedalant per Andorra és un altre dels factors clau de l’Andorra 21 Ports i, en aquest cas, només es pot entendre si es viu en primera persona a sobre de la bicicleta.