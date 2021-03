Andblockchain signa un acord de col·laboració amb Oracle per a realitzar jornades formatives

L’Associació Andblockchain d’Andorra ha arribat a un acord de col·laboració amb Oracle Corporation per poder realitzar jornades formatives amb els seus experts en Blockchain i que té com a objectiu l’impuls d’aquesta tecnologia al Principat.

Aquest acord permetrà fer un pas més per promoure i divulgar la tecnologia Blockchain com a eix principal dins de la innovació del Principat d’Andorra i transformar-lo en un referent mundial en dita tecnologia.

Aquestes formacions van destinades únicament cap a empreses que desitgin una formació a mida i exemples de cas d’ús sobre temàtiques concretes. Les formacions seran coordinades per l’Associaciació Andblockchain, impartides per Oracle i vindran acompanyades d’una certificació emesa per l’associació ANDBlockchain, certificant que la formació ha estat exercida per la persona en qüestió.

S’oferiran tres nivells de formacions. La formació “C Level” serà gratuïta tant per a particulars com a empreses socis d’Andblockchain i s’impartirà de forma telemàtica. Aquesta permetrà definir i adaptar les següents formacions amb un caràcter més especialitzat serà la primera i servirà per a realitzar un estudi de mercat i veure el possible interès en futures formacions. B-A Level seran formacions més especialitzades amb una durada de 16 hores oferint un entorn privat per a cada una de les empreses. Aquestes formacions seran de caràcter més tècnic.