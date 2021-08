Els ancoratges mentals són una eina molt eficaç per a crear nous records o canviar el sentit dels antics, funcionen molt bé per a les fòbies. El seu objectiu és condicionar un estímul neutre a una sensació agradable o desagradable, com pot ser tenir por o empatia pels gossos, depèn de l’experiència viscuda sorgirà una emoció una altra. Aleshores, la intenció d’aquest article és donar eines per crear ancoratges al nostre favor i es fan a través de qualsevol dels sentits, olor, gust, tacte, vista i oïda.

Un olor en concret ens pot provocar arcades o al contrari, ens pot transmetre tranquil·litat. Igual cosa succeeix amb la música, ens pot generar alegria o fer plorar, segons els records que ens vinguin a la ment. Veient l’impacte que tenen sobre el nostre comportament, en crearem alguns de nous. Per exemple, relacionar qualsevol repte que tinguem amb un sopar, així deixarà de crear angoixa ja què quan pensem en ell, també ho estarem fent en el menjar. Un altre exemple és quan hem d’anar al dentista o a qualsevol altre metge què ens provoqui angoixa, ho podem associar a anar a fer un cafè abans d’entrar a la consulta.

El fet és relacionar la conducta temuda amb una altra de plaer, la idea és que l’alegre tingui més pes que l’altra. També hi ha gent que ha associat anar a fer la compra setmanal amb estrès o avorriment i una forma de canviar-ho és afegint un altra activitat plaent, com pot ser anar a menjar el seu plat favorit al restaurant o donar-se qualsevol caprici (no necessàriament ha de ser gastar diners). Quan dos conductes van relacionades es fusionen en una i el sentiment es transforma per complet.

Dit això, cada vegada que et sentis incòmode en algun lloc o davant de certes persones, analitza les emocions sorgides i segons el motiu real, podràs canviar els sentiments cap a elles. El de ràbia i odi es pot transformar en indiferència o inclús en admiració. La qüestió és entendre el per què ens sorgeix l’emoció aquesta i no un altra.

