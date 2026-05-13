Amplien el sistema de detecció de despreniments a dos vessants de la línia Lleida-La Pobla de Segur

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat, aquest dimecres, els treballs per a l’ampliació del sistema de detecció de despreniments als vessants 4 i 17 de la línia Lleida-La Pobla de Segur. D’una banda, al vessant 4, entre els baixadors de Santa Linya i Àger, s’instal·larà una nova barrera estàtica amb una longitud de 360 metres distribuïda en tres trams diferenciats; i d’altra banda, al vessant 17, entre els baixadors d’Àger i Cellers-Llimiana, s’instal·laran 60 metres de barreres dinàmiques de contenció en dos trams, a la boca nord del túnel 32 i a la boca sud del túnel 33 de la línia Lleida-La Pobla de Segur. Els treballs s’han licitat per un import de 205.869 euros (abans d’IVA) i, un cop adjudicats, tindran un termini d’execució de 30 setmanes.
Aquesta actuació permetrà incorporar als dos vessants el sistema d’avisos preventius de possibles despreniments de roques. Aquest sistema d’alerta, conegut amb el nom de Sistema de Detecció de Despreniments Aspa-Fletxa, va començar a ser implantat per Ferrocarrils en diferents vessants de la línia l’any 2021. Aquest sistema suposa un increment de la seguretat en la predicció i avís de caigudes de roques de petites o grans dimensions. El sistema Aspa-Fletxa és un mètode de senyalització lluminosa dinàmica que permet incrementar la seguretat en la circulació de trens indicant que no s’ha detectat cap despreniment (quan s’il·lumina la senyal en fletxa) o quan es detecta alguna pertorbació a les malles i s’ha de circular amb marxa a la vista (quan s’il·lumina la senyal en aspa, un símbol en forma d’X).
En la mateixa línia, a l’abril FGC també va adjudicar els treballs per a la millora de la protecció contra despreniments al vessant 3 de la línia Lleida-La Pobla de Segur, al baixador de Santa Linya, al terme municipal de Les Avellanes i Santa Linya (Noguera). En aquest cas, s’instal·larà una barrera dinàmica de 4 metres d’alçada i 50 metres de longitud i, al talús de sota el vessant, es col·locaran 1.450m2 de malla de triple torsió.
Amb aquestes actuacions, Ferrocarrils haurà actuat en la millora de la protecció de 6,5 quilòmetres de talussos i vessants de la línia des que en va assumir la titularitat, amb diferents actuacions d’estabilització i d’instal·lació de barreres. Les obres s’emmarquen dins el constant procés de manteniment i renovació de les infraestructures que Ferrocarrils duu a terme amb l’objectiu d’assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i la puntualitat de les circulacions.
Més de 90 milions d’inversió a la línia Lleida-La Pobla de Segur des del 2016
Les obres d’instal·lació de barreres dinàmiques formen part del pla d’actuacions de Ferrocarrils a la línia Lleida-La Pobla de Segur, que preveu intervencions en talussos, túnels, vessants, ponts, vies i instal·lacions, a banda de la supressió de passos a nivell. En total, des que Ferrocarrils en va assumir el servei l’any 2016, ha invertit més de 90 milions d’euros en aquesta línia.
La gestió de la línia per part d’FGC s’ha traduït en una evolució de la demanda que continua a l’alça. Així, en els últims 12 mesos, s’ha superat per primera vegada el mig milió de viatges, amb un total de 501.732, i els quatre primers mesos d’aquest any ja s’han registrat, 161.887 viatges, el que representa un 11,81% més respecte als mateixos mesos de l’any passat.
La gestió consolidada de la línia Lleida-La Pobla de Segur (línies RL1 Lleida-Balaguer i RL2 Lleida-La Pobla) i l’assumpció de l’operació de la línia Lleida-Terrassa (línies RL3 Lleida-Cervera i RL4 Lleida-Terrassa), convertirà Ferrocarrils en el principal operador de les Terres de Ponent.