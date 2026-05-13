Vela (PS) presenta esmenes “per a reforçar la protecció del patrimoni documental i la política arxivística d’Andorra”

La presidenta i consellera general del Grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei d’arxius i de patrimoni documental amb l’objectiu de “reforçar la protecció del patrimoni documental andorrà, consolidar una política arxivística moderna i garantir una millor coordinació del Sistema d’Arxius del país”.
Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata volen “dotar la futura llei d’una major coherència tècnica i conceptual, així com reforçar els mecanismes de preservació, digitalització, transparència i accés als documents públics i privats que formen part de la memòria col·lectiva d’Andorra”.
Entre les principals aportacions destaca la voluntat de “reconèixer explícitament el valor dels arxius com a eina fonamental per a garantir la transparència institucional, la rendició de comptes i el dret d’accés a la informació pública”. En aquest sentit, es proposa ampliar i concretar les obligacions de les administracions públiques en matèria de gestió documental i preservació dels documents electrònics.
Les esmenes també incorporen una definició més àmplia de document públic, incloent-hi els documents produïts o custodiats per persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques, “així com una millora de les definicions tècniques vinculades a l’arxivística i la gestió documental”.
El text planteja reforçar el Sistema d’Arxius d’Andorra “incorporant-hi explícitament els arxius de l’Administració de justícia, de la Universitat d’Andorra, de la Cambra de Notaris i els arxius parroquials”.
A més, “les esmenes reforcen les obligacions de conservació i protecció dels documents privats integrants del patrimoni documental, i estableixen mecanismes de suport i assessorament per a particulars i entitats que custodien documentació d’interès històric”.
Vela ha remarcat que “la preservació del patrimoni documental és una responsabilitat col·lectiva i democràtica, perquè els arxius són memòria, coneixement i garantia de drets”. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de disposar “d’una llei moderna, coherent i ambiciosa que situï Andorra al nivell dels estàndards internacionals en matèria arxivística”.