FEDA i el Comú d’Escaldes presenten la remodelació de l’entorn de la casa de guardes d’Engolasters

Les obres d’adequació de l’entorn del llac d’Engolasters i els accessos a la casa de guardes, fruit del conveni signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i FEDA el 2024, ja són una realitat. Al llarg dels darrers mesos, i després de la cessió de diferents espais, que el Comú ja ha rehabilitat per a poder-hi fer instal·lacions i colònies per a infants i joves, la següent fase del projecte preveia l’adequació de l’entorn de la casa de guardes i l’accés.
Entre les actuacions que s’han fet hi ha el trasllat de l’estació meteorològica que recull dades com la temperatura i la pluviometria d’Engolasters, que es manté en la zona, però en una nova ubicació, així com la modernització de l’Estació Transformadora que alimenta les dependències de les colònies. S’ha substituït els transformadors que hi havia per altres de més moderns i silenciosos, per a facilitar l’estada del jovent.
A més a més, s’han realitzat actuacions per a l’embelliment de l’entorn, renovant tota la part davantera de la casa de guardes, convertint-se en un espai enjardinat, així com trams de camí en l’entorn. Una altra de les actuacions ha estat també el canvi d’ubicació de l’estació de radioaficionats que s’ha mantingut en la zona però en un altre terreny.
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha explicat que “hem col·laborat activament amb el Comú per tal de poder millorar tot l’entorn d’un espai tan emblemàtic per al país com és el llac d’Engolasters. Una de les hibridacions més especials que tenim de patrimoni històric, industrial i natural en una sola ubicació”. Calvó ha afegit que “aquest estiu, tota l’activitat de FEDA Cultura bascularà aquí, ja que tenim l’MW Museu de l’Electricitat en obres. És una molt bona oportunitat perquè tant les persones que viuen al país com qui venen de visita coneguin el llac d’Engolasters i la història elèctrica del país”.
Per la seva part, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que “s’ha embellit tota la zona, que forma part de tots els treballs que s’estan fent en el projecte de les colònies”. En aquest sentit, ha avançat que enguany les colònies podran acollir una desena d’infants per setmana durant l’agost i la primera setmana de setembre. En aquest sentit, ha detallat que una de les casetes que l’any vinent serà dormitori, enguany s’està adequant de manera provisional com a cuina i menjador, mentre s’acaben les obres de l’edifici que acollirà de manera permanent aquests serveis. “És un equipament que necessitàvem a nivell de parròquia i de país i que a més a més està tenint molt èxit, tant a nivell nacional com de fora” ha afirmat la cònsol major.
Cal tenir en compte que aquest estiu, el Camí hidroelèctric d’Engolasters es converteix en el centre de les activitats de FEDA Cultura; concretament es faran visites guiades durant els mesos de maig, juny i setembre, els dissabtes a les 11 hores; mentre que al juliol i a l’agost hi haurà visites de dimarts a dissabte a les 10, 11, 12 i 17 hores, i els diumenges a les 10 a les 11 i a les 12 hores. Per a fer les reserves es pot trucar al 739 111 o enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad.