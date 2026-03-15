Àlvar Calvo, 39è a l’eslàlom dels Campionats del Món júniors

Àlvar Calvo ha tancat aquest diumenge els Campionats del Món júniors de Narvik (Noruega) amb la cursa d’eslàlom, en la qual l’andorrà ha estat 39è. L’andorrà ha finalitzat amb un crono de 1.55.68 en la 39a posició en una cursa que ha guanyat el suís Giuliano Fux amb 1.43.63. El podi l’han completat el britànic Freddy Carrick-Smith (+0.33) i l’estatunidenc Maximilien Hoder (+0.45). Calvo havia marcat el 45è temps a la primera mànega, però aconseguia guanyar sis posicions després de fer el 41è crono a la segona, per a ser finalment 39è.
Val a dir que, a la primera mànega han quedat fora 62 esquiadors, mentre que a la segona no podien finalitzar altres 12 corredors.
El vent i la neu cancel·len el gegant FIS de Baqueira
En un altre competició i punt de la geografia, aquest diumenge s’havia de disputar a l’estació catalana de Baqueira la segona cursa del cap de setmana un gegant FIS que finalment s’ha hagut de cancel·lar per culpa del vent i la neu.