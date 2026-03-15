El Serradells assalta la pista del segon classificat i continua mirant cap amunt (24-28)

L’Handbol Club Serradells va protagonitzar una de les victòries més destacades de la temporada en imposar-se a domicili a la pista de l’Handbol Montcada (24-28) en la vint-i-dosena jornada de la Segona Catalana. El duel, d’alt valor classificatori, enfrontava dos equips immersos en la lluita per les posicions capdavanteres i amb l’objectiu de consolidar-se a la part alta de la taula.
El partit va començar amb un Serradells molt concentrat tant en defensa com en atac. Els de Pau Pérez, dirigits ahir per Martiño Piñeiro, van imposar ràpidament el seu ritme de joc, amb circulacions fluides i una defensa sòlida que els va permetre obrir una escletxa progressiva en el marcador. Els andorrans van arribar a manejar diferències d’entre quatre i sis gols, una renda que els va permetre controlar el desenvolupament del joc.
El Montcada va intentar reaccionar amb una defensa molt individualitzada per a dificultar l’atac tricolor, però els andorrans van saber trobar solucions i mantenir el control de l’enfrontament. Al descans, el marcador reflectia la superioritat visitant amb un 11-16 favorable al Serradells.
A la represa, els locals van intentar capgirar el partit amb un plantejament més agressiu en defensa i una línia molt avançada per a pressionar l’atac andorrà. Tot i així, el Serradells va saber gestionar els moments de pressió gràcies a un gran treball col·lectiu i a l’actuació destacada del porter Tiago Faria, que va signar intervencions decisives per a mantenir l’avantatge.
Malgrat els intents del Montcada per areduir distàncies, el Serradells va mantenir el control del marcador fins al final del partit, certificant una meritòria victòria per 24-28.
Amb aquest triomf, els andorrans consoliden la seva posició en la zona alta de la classificació i es col·loquen a només dos punts del Montcada, que ocupa la tercera plaça. El pròxim compromís arribarà el cap de setmana vinent, quan el Serradells rebrà al Handbol Sant Andreu (10è classificat) amb l’objectiu de continuar pressionant els equips capdavanters de la lliga.